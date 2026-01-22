Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Festejos sigue sin relevo pero Comadres está garantizada en la Pola, con los bares llenos: "La gente tiene ganas de celebrar"

Sidrerías y restaurantes registran ya numerosas reservas para la merienda de la primera fiesta local del año, "incluso con más antelación que otras veces"

La fiesta del Abrelatas el año pasado

La fiesta del Abrelatas el año pasado / LNE

Luján Palacios

Luján Palacios

Pola de Siero

La Pola afronta su segunda cita de Comadres sin Sociedad de Festejos que se encargue de la organización de la primera gran celebración local del calendario anual, aunque las ganas de conmemorarla siguen intactas y "la fiesta será como siempre", pronostican los establecimientos hosteleros de la capital sierense.

Tras un año entero sin actividad, no hay movimientos en una entidad que languidece sin nadie que se quiera hacer cargo de ella. El último intento en este sentido estuvo liderado por el exconcejal César Díaz. Se presentó con la voluntad de que la entidad no desapareciera tras tantos años de tradición y con fiestas tan señaladas en el calendario regional, pero la votación en la asamblea de socios tumbó esta opción y desde entonces no han aparecido voluntarios que quieran coger las riendas.

Un hecho que en realidad parece preocupar poco a los polesos, en vista de que Comadres es una celebración familiar y entre grupos de amigos que quedan para merendar y cenar en casa o en los establecimientos hosteleros. Estos últimos trabajan ya a toda máquina organizando espichas y menús especiales para cumplir con una clientela que no falla, y que ha empezado a reservar plaza "incuso con más antelación que otros años, la gente tiene gana de celebrar", desvela Borja Alcázar, del gastrobar "El Abrelatas". En su local se organiza desde hace 14 años una de las meriendas más concurridas, y las perspectivas son muy buenas.

"La hostelería ya se está moviendo y esperamos que sean unas fiestas importantes que continúen con la buena racha navideña que hemos tenido. Por nuestra parte este año tenemos muy buen ritmo en la venta de entradas, ya hemos pasado la mitad del aforo y se están vendiendo más rápido que años anteriores", detalla el hostelero, que también recuerda que "la gente suele apurar hasta el final, y aún queda casi un mes".

EN IMÁGENES: Así disfrutó la Pola de Les Comadres

Está prevista la organización de varias fiestas en locales polesos, y establecimientos como el Malaca Gastro ya están diseñando menús especiales y cogiendo reservas con antelación, al igual que en varias sidrerías de la villa que cada año reúnen a decenas de pandillas.

Las amas de casa de la Pola están organizando también sus propias actividades, con la previsión de poner en macha un año más su curso de cocina. Una cita para aprender a hacer bollos de manteca y tortillas de sandinas salonas que cada año desvela nuevos trucos y se convierte en un éxito de participantes. "Estamos buscando voluntarias para dar las clases de cocina", señala su presidenta, Pili Domínguez, porque la profesora habitual lo tiene este año complicado por motivos personales. Pero "se va a hacer seguro, como siempre, la gente lo está deseando", asegura.

Queda por ver si el Ayuntamiento, que aún no ha avanzado nada, organiza alguna actividad paralela. En todo caso, les Comadres volverán a llenar la Pola de animación el próximo día 12 de febrero, el jueves antes de Carnaval, en una cita marcada en rojo para todos los vecinos desde siempre.

