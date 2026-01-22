"Hay denuncias vecinales sobre episodios de conducción temeraria", afirma Podemos Siero sobre las carreras ilegales en Valdesoto

La respuesta de Podemos Siero al alcalde, Ángel García, sobre las carreras ilegales que, presuntamente, tienen lugar en Valdesoto, no se ha hecho esperar. El grupo municipal afirma que "se trata de una situación que le ha sido trasladada en numerosas ocasiones y por distintas vías por quienes la sufren", aseguran.

Según la portavoz de la formación morada, Silvia Tárano, "es sorprendente que afirme no saber nada cuando constan registros desde hace años denunciando este problema y nosotras mismas lo recordamos en la comisión informativa de diciembre, integrada, entre otros miembros del equipo de gobierno, por la concejala de Movilidad". "Quizás deberían pensar en mejorar su comunicación interna”, destacó la edil.

Este desconocimiento del alcalde contrasta, a su juicio, con el hecho de que asegure que "se trata de carreteras de titularidad autonómica, cuando la realidad es que la circulación a elevadas velocidades que denuncia la vecindad se produce tanto en el tramo autonómico como en vías municipales".

Competencias

En este sentido, Tárano señaló que "sería bueno que leyese antes de opinar, pues de esa forma, podría comprobar que lo que se pide es una colaboración entre cuerpos policiales ante una competencia que es de la Guardia Civil". "El problema de fondo es que él mismo reconoce que no hay Policía Local suficiente para poder asumir ni esta tarea ni muchas otras, lo cual repercute en la seguridad de la población", valora la portavoz.

Por último, Podemos recordó que desde el Ayuntamiento "se están haciendo labores de vigilancia y control policial de zonas que no son competencia municipal pero se requiere por las necesidades de quienes viven y trabajan en Siero".