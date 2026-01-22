Todo listo para el Antroxu en Siero: esta es la programación que se desarrollará del 13 al 21 de febrero en la Pola, Lugones, La Fresneda y El Berrón

Siero ya tiene listo el programa municipal de Antroxu, que se desarrollará del 13 al 21 de febrero, con actividades en Pola de Siero, Lugones, El Berrón y La Fresneda con una amplia programación del Ayuntamiento pensada para el público familiar.

Las actividades comenzarán el 13 de febrero con cuentacuentos infantiles, conciertos y teatro familiar, propuestas que se irán desarrollando por todas las localidades a lo largo de la semana festiva. Los desfiles en la Pola y Lugones serán el día 17, jornada central de estas celebraciones en las que también tendrán protagonismo los pintacaras, la globoflexia o el concurso de disfraces, cuyas bases ya pueden consultarse en la web municipal. Las inscripciones para los certámenes estarán abiertas hasta el lunes 16 de febrero y pueden realizarse a través de registro municipal, presencialmente o de forma telemática.

La programación se cerrará el sábado 21 de febrero en el Teatro Auditorio de Pola de Siero con el espectáculo humorístico “El señor Calavera”, de Jesús Peñas, a las 20.00 horas.

La edil de Cultura, Aurora Cienfuegos, presentó este jueves la programación y destacó que “desde el Ayuntamiento se anima a la ciudadanía a participar y disfrutar de una celebración pensada para toda la familia”. Durante el acto para dar a conocer la programación municipal estuvo acompañada por Isabel González, directora de la Fundación Municipal de Cultura , y por Mercedes Rodríguez, técnico municipal.

Lo que sigue es el detalle de la programación municipal, con fechas, horas, localidades y actividades

Viernes 13 de febrero

Pola de Siero. 17.30 horas. Teatro Auditorio. Cuentacuentos "La ratita presumida". Entrada libre, limitada al aforo de la sala.

Lugones. 18.00 horas. Centro Polivalente Integrado. Cuentacuentos "Planetas diferentes". Entrada libre, limitada al aforo de la sala.

El Berrón. Casa de Cultura. 18.00 horas. Cuentacuentos "Abuelas, madres e hijas". Entrada libre, limitada al aforo de la sala.

Pola de Siero. Teatro Auditorio. 20.00 horas. Concierto de Carnaval de la Asociación Sierense de Amigos de la Música (ASAM). Entrada libre, limitada al aforo de la sala.

Lunes 16 de febrero

Pola de Siero. Teatro Auditorio. 18.00 horas. Teatro familiar: “Misterios del mar”. Entrada libre, limitada al aforo de la sala.

Lugones. Centro Polivalente Integrado.18.00 horas. Teatro familiar: “El cocinero del Titanic". Entrada libre, limitada al aforo de la sala.

Martes 17 de febrero

Pola de Siero. Casa de Cultura. Pintacaras de 15.00 a 16.30 horas. Desfile de Antroxu a las 17.00 horas, con salida desde el Teatro Auditorio por la calle Alcalde Parrondo hasta la plaza cubierta. Animación musical, chocolate y frixuelos a partir de las 18.30 horas. Entrega de premios y fin de fiesta en el interior de la plaza a las 19.00 horas.

Lugones. Centro Polivalente Integrado. Pintacaras y globoflexia de 15. 00 a 16.30 horas. Desfile de Antroxu con recorrido urbano, de 17.00 a 18.00 horas hasta la carpa de la Plaza de Europa. Animación musical y chocolatada en la misma carpa de la plaza de 18.00 a 19.00 horas. Entrega de premios y fin de fiesta en el mismo punto a las 19.00 horas.

Viernes 20 de febrero

La Fresneda. Centro Cultural. Cuentacuentos "Biombocuentos" a las 18.00 horas. Entrada libre, limitada al aforo de la sala.