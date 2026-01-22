Luto en Carbayín por el histórico líder vecinal Nel Ánxel Palacio. "Era una magnífica persona"
El fallecido fue alcalde de barrio de Santa Marta y dirigente de la Asociación La Malpica
J. A. O.
La parroquia de Santa Marta de Carbayín, en Siero, se ha despertado este jueves con la triste noticia del fallecimiento, a los 66 años de edad, de Nel Ánxel Palacio, quien fuera su alcalde de barrio e integrante del colectivo vecinal La Malpica en tiempos del también desaparecido Víctor Fernández. Palacio había presentado su renuncia al cargo de alcalde de barrio en 2017, a causa de sus problemas de salud. Los vecinos lo recuerdan como "una magnífica persona" que "trabajó mucho por Carbayín".
Palacio accedió a la alcaldía de barrio de Santa Marta de Carbayín en el mandato municipal 2011-2015. Tras varios años de trabajo y de reivindicaciones para la ejecución de mejoras en la parroquia minera, anunció su decisión de dejar el cargo a finales de septiembre de 2017. Al sentirse limitado físicamente, prefirió que la Alcaldía de barrio pasase a manos de otra persona, tras haber estado muchos años al pie del cañón en cuantas luchas vecinales fueron surgiendo en la parroquia, siempre de la mano de la asociación La Malpica.
"Se le va a echar mucho de menor porque era una persona muy positiva y alegre, pese a los problemas de salud que sufría", destaca Covadonga Martínez, presidenta de la asociación Les Ayalgues, que también subraya la "gran labor" de Nel Palacio como alcalde de barrio y en La Malpica. "Trabajó mucho y bien por Carbayín, los vecinos sentimos mucho su fallecimiento", resume.
Palacio estaba casado con Josefina Santiago Camblor (Chefi), y tenía dos hijas, Olaya y Alba.
