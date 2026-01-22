El municipio en el que el médico receta ejercicio y el Ayuntamiento pone al entrenador personal: "La salud viene de la mano de la actividad física"

Siero es uno de los concejos pioneros en la aplicación del programa que permite que profesionales sanitarios de atención primaria prescriban actividad y ejercicio físico de forma individualizada a pacientes con distintas necesidades y que estos puedan acudir a los servicios deportivos municipales para recibir apoyo para llevar a cabo lo que se le ha indicado en el centro de salud. Según explicó el edil de Deportes, Jesús Abad, tras seis semanas de funcionamiento en el municipio, este plan cuenta ya con 22 personas beneficiarias.

La iniciativa se denomina "Programa de Prescripción de Actividad y Ejercicio Físico" y el concejal destacó que la intención del gobierno municipal es que en 2026 y en los años siguientes pueda seguir funcionando. "Haremos todo lo posible para sacar los recursos necesarios para que siga beneficiando a la población en general”, añadió, tras comprobar el éxito de esta propuesta con la que, tras una prescripción en un centro de salud, las personas usuarias son derivadas a los servicios deportivos municipales, donde educadores físico-deportivos colegiados diseñan y supervisan planes de ejercicio adaptados a cada caso.

Ampliación progresiva

El prescriptor del programa en la zona de Siero, Hugo Olmedillas, recordó que el municipio fue uno de los primeros en implantar esta iniciativa y señaló que “existe una limitación inicial en el número de personas a las que se prescribe ejercicio físico desde los centros de salud, pero es el comienzo de lo que continuará”, apuntando a la posibilidad de ampliación progresiva del programa.

Por la izquierda Hugo Olmedilla, Jesús Abad y Virginio Ramírez, este jueves, en el Ayuntamiento de Siero. / A. S.

El concejal de Deportes quiso agradecer la implicación del personal sanitario y el papel de los centros de salud, donde "tuvimos el apoyo total”. La colaboración médica "es clave para el desarrollo y la continuidad del programa", indicó, para subrayar asimismo que “estamos súper convencidos de que el tema de la salud viene de la mano de la actividad física”.

Mejora de la salud

Por su parte, el director del Patronato Deportivo Municipal, Virginio Ramírez, destacó los beneficios directos para la ciudadanía, especialmente para personas con hábitos sedentarios, afirmando que “es un programa ideal para gente que va a poder percibir cómo, a través de la actividad física y el ejercicio, va a mejorar su salud”. Ramírez subrayó además la coordinación entre los centros de salud y los servicios deportivos municipales, señalando que “en este caso lo que hacemos es interconectarnos en beneficio de la población de Siero”.

El programa se apoya en la plataforma digital AsturActiva, que conecta atención primaria con los servicios deportivos municipales y permite el seguimiento de las personas participantes. En Siero, se desarrolla a través de la Unidad Activa de Ejercicio Físico (UAEF).

Noticias relacionadas

Colaboración entre Administraciones

El Programa de Prescripción de Actividad y Ejercicio Físico está impulsado por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte junto con la Dirección General de Salud Pública y Atención a la Salud Mental, con la colaboración del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), la Unidad Regional de Medicina Deportiva, el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Asturias (Colef Asturias), la Asociación Asturiana de Pediatría de Atención Primaria y la Asociación de Enfermería Familiar y Comunitaria de Asturias.