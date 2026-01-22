Odisea Teatro llega a La Fresneda este viernes con la obra "Los encantos de la culpa"

El Centro Cultural de La Fresneda (Siero) acoge este viernes la representación de "Los encantos de la culpa" de la mano de la compañía teatral Odisea Teatro. La cita será este viernes, 23 de enero, a las 19.30 horas y la entrada será libre hasta completar el aforo de la sala.

La obra, un auto sacramental de Calderón de la Barca, fechado en 1645, narra la historia de un hombre, representado por el héroe mitológico Ulises, que se enfrenta a la culpa, personificada en la hechicera Circe. En la comedia de enredo creada por Odisea Teatro, un músico de provincias aspira a triunfar en el Madrid de 1924 con una ópera basada en el auto calderoniano. Para lograrlo, tanto él como su esposa se verán abocados a transigir con la culpa.

La presentación de la actividad corrió a cargo de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Siero, Aurora Cienfuegos, y la directora de la Fundación Municipal de Cultura, Isabel González. "Se trata de una obra de teatro cómica, que gira en torno a un músico de provincia que intenta triunfar en Madrid”, explicó la edil, subrayando, además, que "el público podrá disfrutar de una representación con mucho humor y entrada libre en el Centro Cultural de La Fresneda".