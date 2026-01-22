Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Odisea Teatro llega a La Fresneda este viernes con la obra "Los encantos de la culpa"

La representación, de carácter gratuito, tendrá lugar en el Centro Cultural de la localidad a las 19.30 horas

Por la izquierda, Isabel González y Aurora Cienfuegos durante la presentación de la actividad.

Por la izquierda, Isabel González y Aurora Cienfuegos durante la presentación de la actividad. / A. S.

L. R.

Pola de Siero

El Centro Cultural de La Fresneda (Siero) acoge este viernes la representación de "Los encantos de la culpa" de la mano de la compañía teatral Odisea Teatro. La cita será este viernes, 23 de enero, a las 19.30 horas y la entrada será libre hasta completar el aforo de la sala.

La obra, un auto sacramental de Calderón de la Barca, fechado en 1645, narra la historia de un hombre, representado por el héroe mitológico Ulises, que se enfrenta a la culpa, personificada en la hechicera Circe. En la comedia de enredo creada por Odisea Teatro, un músico de provincias aspira a triunfar en el Madrid de 1924 con una ópera basada en el auto calderoniano. Para lograrlo, tanto él como su esposa se verán abocados a transigir con la culpa.

La presentación de la actividad corrió a cargo de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Siero, Aurora Cienfuegos, y la directora de la Fundación Municipal de Cultura, Isabel González. "Se trata de una obra de teatro cómica, que gira en torno a un músico de provincia que intenta triunfar en Madrid”, explicó la edil, subrayando, además, que "el público podrá disfrutar de una representación con mucho humor y entrada libre en el Centro Cultural de La Fresneda".

El Alcalde de Siero aboga porque el Principado se haga cargo del Mercado Nacional de Ganado de la Pola: estos son los argumentos de Ángel García

La gran tienda "low cost" de Amancio Ortega que ya arrasa en Asturias: un diseño muy cuidado

Fallece José María González, de Comercial Pocholo, emblemático negocio de El Berrón con más de medio siglo de historia

La Fresneda sigue engordando el padrón de Siero: "Es el mejor lugar para vivir con niños"

Viajes desde Siero a todo el mundo y para la selección de fútbol de Argentina: estas son las agencias que operan desde el concejo y se promocionan en Fitur

El municipio en el que el médico receta ejercicio y el Ayuntamiento pone al entrenador personal: "La salud viene de la mano de la actividad física"

Doce años de cárcel para el colombiano que mató a puñaladas a su tío político en Siero y luego lo enterró: "Estoy muy arrepentido, fue por el alcohol"

La enfermedad de la piel de las vacas deja huella en el Mercado de Ganado de Pola de Siero: estas son las pérdidas (por ahora) de tratantes y Ayuntamiento

