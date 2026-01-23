Doce años de cárcel para el colombiano que mató a puñaladas a su tío político en Siero y luego lo enterró: "Estoy muy arrepentido, fue por el alcohol"

Julio Adrián Jaramillo ha aceptado en la mañana de este viernes una condena de doce años de cárcel por el homicidio de su tío político, Jhon Jairo Pérez, al que apuñaló en el cuello y luego enterró en una finca de Granda, en Siero, en marzo de 2024. El cuerpo fue encontrado mes y medio después, sepultado entre plásticos bajo una cama elástica. Jaramillo expresó su estado de ánimo: "Pido perdón a la familia y en especial a mi hermano y mi primo por implicarles. Estoy muy arrepentido, todo fue una pelea provocada por el alcohol".

El hermano y el primo de Jaramillo estaban acusados de encubrimiento y aceptaron la pena solicitada por el fiscal de un año de cárcel, aunque en el caso del hermano queda exento de la misma por su relación familiar estrecha. Jaramillo tendrá que pagar una indemnización a la familia de 300.000 euros.

En la vista celebrada en el sección tercera de la Audiencia Provincial, iba inicialmente a seleccionarse a los miembros del tribunal del jurado. Sin embargo, las defensas, a cargo de los letrados José Manuel Fernández González (éste a cargo de Jaramillo) y Paloma Álvarez Fidalgo, y el ministerio público llegaron a un acuerdo, que reduce la acusación de asesinato a homicidio. El principal acusado se enfrentaba a veinte años de cárcel.

Jhon Jairo Pérez, un colombiano padre de cinco hijos, nunca imaginó que aquella tarde de cervezas en su casa de Granda (Siero) iba a ser la última. Estaba con su sobrino político, con el que trabajaba a diario, cuando salió a relucir un viejo asunto ocurrido en su país de origen. Una mala palabra de Jhon Jairo respecto a la que había sido su mujer, tía carnal de Julio Adrián Jaramillo, hizo que éste reaccionase de la peor manera, apuñalando de forma repetida a su familiar y anfitrión en el cuello. La sangre que salía a borbotones del cuello de Jhon Jairo salpicó la parrilla en torno a la cual habían estado celebrando. En unos instantes se le fue la vida, irremisiblemente. Era la noche del 25 de marzo de 2024. Julio Adrián decidió que tenía que deshacerse del cadáver y no se lió mucho. Lo enterró en la misma finca, rodeado de bolsas de plástico, debajo de la cama elástica.

La familia de Jhon Jairo denunció su desaparición y los agentes de la Policia Nacional terminaron dando con el cuerpo mes y medio después, tras una intensa investigación. Los restos se encontraba en proceso de saponificación (proceso natural de conservación cadavérica), motivado por las condiciones del terreno (húmedo con falta de aire) y por las bolsas de plástico que lo envolvían. Las versiones contradictorias del autor material, que además eliminó los mensajes de su móvil en un vano intento de despistar a los agentes, acercó a éstos a la resolución del caso. Eso y el hallazgo de sangre en la parrilla. Finalmente, el 8 de mayo de 2024, encontraron el cuerpo.