Doce años de cárcel para el colombiano que mató a puñaladas a su tío político en Siero y luego lo enterró: "Estoy muy arrepentido, fue por el alcohol"
Julio Adrián Jaramillo deberá pagar 300.000 euros a la familia, mientras su primo y su hermano son condenados por encubrimiento a un año de cárcel el primero de ellos
Julio Adrián Jaramillo ha aceptado en la mañana de este viernes una condena de doce años de cárcel por el homicidio de su tío político, Jhon Jairo Pérez, al que apuñaló en el cuello y luego enterró en una finca de Granda, en Siero, en marzo de 2024. El cuerpo fue encontrado mes y medio después, sepultado entre plásticos bajo una cama elástica. Jaramillo expresó su estado de ánimo: "Pido perdón a la familia y en especial a mi hermano y mi primo por implicarles. Estoy muy arrepentido, todo fue una pelea provocada por el alcohol".
El hermano y el primo de Jaramillo estaban acusados de encubrimiento y aceptaron la pena solicitada por el fiscal de un año de cárcel, aunque en el caso del hermano queda exento de la misma por su relación familiar estrecha. Jaramillo tendrá que pagar una indemnización a la familia de 300.000 euros.
En la vista celebrada en el sección tercera de la Audiencia Provincial, iba inicialmente a seleccionarse a los miembros del tribunal del jurado. Sin embargo, las defensas, a cargo de los letrados José Manuel Fernández González (éste a cargo de Jaramillo) y Paloma Álvarez Fidalgo, y el ministerio público llegaron a un acuerdo, que reduce la acusación de asesinato a homicidio. El principal acusado se enfrentaba a veinte años de cárcel.
Jhon Jairo Pérez, un colombiano padre de cinco hijos, nunca imaginó que aquella tarde de cervezas en su casa de Granda (Siero) iba a ser la última. Estaba con su sobrino político, con el que trabajaba a diario, cuando salió a relucir un viejo asunto ocurrido en su país de origen. Una mala palabra de Jhon Jairo respecto a la que había sido su mujer, tía carnal de Julio Adrián Jaramillo, hizo que éste reaccionase de la peor manera, apuñalando de forma repetida a su familiar y anfitrión en el cuello. La sangre que salía a borbotones del cuello de Jhon Jairo salpicó la parrilla en torno a la cual habían estado celebrando. En unos instantes se le fue la vida, irremisiblemente. Era la noche del 25 de marzo de 2024. Julio Adrián decidió que tenía que deshacerse del cadáver y no se lió mucho. Lo enterró en la misma finca, rodeado de bolsas de plástico, debajo de la cama elástica.
La familia de Jhon Jairo denunció su desaparición y los agentes de la Policia Nacional terminaron dando con el cuerpo mes y medio después, tras una intensa investigación. Los restos se encontraba en proceso de saponificación (proceso natural de conservación cadavérica), motivado por las condiciones del terreno (húmedo con falta de aire) y por las bolsas de plástico que lo envolvían. Las versiones contradictorias del autor material, que además eliminó los mensajes de su móvil en un vano intento de despistar a los agentes, acercó a éstos a la resolución del caso. Eso y el hallazgo de sangre en la parrilla. Finalmente, el 8 de mayo de 2024, encontraron el cuerpo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Águila Negra de Colloto echa el vuelo: comienzan las primeras obras para transformar la antigua fábrica de cervezas en el Edificio del Agua del Principado
- Veintidós comunidades de propietarios de Lugones y la Pola reciben la licencia de obra para la mejora energética de sus edificios con una ayuda municipal del 70%: estas son las condiciones
- El abuelo y profesor jubilado que interviene en el debate sobre la prohibición del fútbol en el recreo en Pola de Siero: 'Siempre se jugó en los patios sin generar ningún problema
- La obra de urbanización de un tramo de la Avenida de Oviedo de El Berrón, a punto de concluir
- Fallece José María González, de Comercial Pocholo, emblemático negocio de El Berrón con más de medio siglo de historia
- La gran tienda 'low cost' de Amancio Ortega que ya arrasa en Asturias: un diseño muy cuidado
- El municipio en el que el médico receta ejercicio y el Ayuntamiento pone al entrenador personal: 'La salud viene de la mano de la actividad física
- Siero confirma la ayuda de cinco millones de fondos de la UE para reactivar el oeste de la Pola: estas son las principales actuaciones del proyecto