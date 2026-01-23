La enfermedad de la piel de las vacas deja huella en el Mercado de Ganado de Pola de Siero: estas son las pérdidas (por ahora) de tratantes y Ayuntamiento

Las medidas de prevención decretadas el pasado 21 de octubre por el Principado para evitar la irrupción en Asturias de la dermatosis nodular contagiosa, también conocida como enfermedad de la piel de las vacas, está teniendo consecuencias negativas en el Mercado Nacional de Ganado de Pola de Siero, aunque fuentes del sector reconocen que están siendo menos graves de lo que se esperaba en un principio. La intención inicial de la administración autonómica pasaba por decretar la clausura total de las instalaciones, pero finalmente sa autorizó la carga de terneros, con lo que la reducción en el número de ventas durante el último trimestre se limita a un 15% respecto a lo que venía siendo habitual en el recinto.

"La intención del Principado era cerrar del todo, pero conseguimos que se mantuviera en servicio la zona de carga para dar salida a la mayor parte de los terneros y no estrangular el sector", sostiene Borja Fernández, presidente de Unión Rural Asturiana (URA), quien valora de forma positiva que, en la complicada situación que atraviesa el sector ganadero, "aunque no haya mercado, sí se consiga mantener la salida de animales". De esta forma, explica, "los tratantes cierran los tratos en casa y, luego, acuden al mercado para cargar los animales". "El cierre total hubiese sido desastroso", subraya Fernández.

Las medidas contra la enfermedas de la piel de las vacas también se está dejando notar en las arcas municipales. Según el alcalde de Siero, el socialista Ángel García, la suspensión de los mercados en el recinto poleso ha generado ya al Ayuntamiento unas pérdidas que rondan los 30.000 euros, consecuencia de la caída de las tasas que abonan los ganaderos. El regidor asegura que el Principado debería de compensar a la administración local por los gastos que genera una instalación que, para García, "es supramunicipal y no solo para Siero".

Resultados

El último ejercicio íntegro de actividad en el recinto poleso fue el de 2024, cuando, según los datos oficiales, las transacciones comerciales superaron los 50 millones de euros. La suma estuvo por encima de la registrada en 2023, cuando el valor comercial de las operaciones fue de 48.703.294 euros. En 2024 se registraron un total de 95.060 reses en el Mercado Nacional de Ganado, lo supuso una ligera disminución respecto al año anterior, cuando se alcanzaron las 95.577 cabezas.

El gobierno regional anunció las restricciones en el sector ganadero para prevenir la dermatosis nodular contagiosa, un virus que provoca llamativos bultos y heridas en la dermis de las reses, el pasado día 21 de octubre. Fue tras mantener una reunión con los representantes de las cuatro organizaciones (URA, COAG, UCA y USAGA) que forman parte del Consejo Agrario del Principado. Aunque no se ha detectado ningún caso de esta enfermedad en Asturias, existe una importante preocupación y la voluntad de blindarse ante la entrada de animales de fuera que sí pudieran tener dermatosis.

Noticias relacionadas

Prórroga

En noviembre, la actualización de la situación epidemiológica comunicada por el Ministerio de Agricultura reflejaba que la situación en España era estable, con lo que el Principado procedió a flexibilizar en cierto grado algunas de las medidas adoptadas hasta ese momento. Sin embargo, la detección de un caso en Gerona días atrás, unido a los brotes registrados en territorio francés, ha movido esta misma semana a prorrogar las restricciones, al menos, hasta finales de mes, incluyendo la suspensión de los mercados en el recinto poleso y la prohibición de las ferias de bovino. Las ferias ganaderas de vacuno ya tenían el veto decretado hasta, al menos, el día 31 de enero, al igual que las citas avícolas, para este primer trimestre del año, debido a la gripe aviar. " El objetivo es reducir en lo posible el riesgo potencial de que la enfermedad pueda llegar al territorio del Principado de Asturias", sostienen fuentes de la admisntración regional.