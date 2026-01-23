La enfermedad de la piel de las vacas deja huella en el Mercado de Ganado de Pola de Siero: estas son las pérdidas (por ahora) de tratantes y Ayuntamiento
El recinto mantiene en servicio la salida de terneros, medida que ha evitado el estrangulamiento del sector, afirman los profesionales
J. A. O.
Las medidas de prevención decretadas el pasado 21 de octubre por el Principado para evitar la irrupción en Asturias de la dermatosis nodular contagiosa, también conocida como enfermedad de la piel de las vacas, está teniendo consecuencias negativas en el Mercado Nacional de Ganado de Pola de Siero, aunque fuentes del sector reconocen que están siendo menos graves de lo que se esperaba en un principio. La intención inicial de la administración autonómica pasaba por decretar la clausura total de las instalaciones, pero finalmente sa autorizó la carga de terneros, con lo que la reducción en el número de ventas durante el último trimestre se limita a un 15% respecto a lo que venía siendo habitual en el recinto.
"La intención del Principado era cerrar del todo, pero conseguimos que se mantuviera en servicio la zona de carga para dar salida a la mayor parte de los terneros y no estrangular el sector", sostiene Borja Fernández, presidente de Unión Rural Asturiana (URA), quien valora de forma positiva que, en la complicada situación que atraviesa el sector ganadero, "aunque no haya mercado, sí se consiga mantener la salida de animales". De esta forma, explica, "los tratantes cierran los tratos en casa y, luego, acuden al mercado para cargar los animales". "El cierre total hubiese sido desastroso", subraya Fernández.
Las medidas contra la enfermedas de la piel de las vacas también se está dejando notar en las arcas municipales. Según el alcalde de Siero, el socialista Ángel García, la suspensión de los mercados en el recinto poleso ha generado ya al Ayuntamiento unas pérdidas que rondan los 30.000 euros, consecuencia de la caída de las tasas que abonan los ganaderos. El regidor asegura que el Principado debería de compensar a la administración local por los gastos que genera una instalación que, para García, "es supramunicipal y no solo para Siero".
Resultados
El último ejercicio íntegro de actividad en el recinto poleso fue el de 2024, cuando, según los datos oficiales, las transacciones comerciales superaron los 50 millones de euros. La suma estuvo por encima de la registrada en 2023, cuando el valor comercial de las operaciones fue de 48.703.294 euros. En 2024 se registraron un total de 95.060 reses en el Mercado Nacional de Ganado, lo supuso una ligera disminución respecto al año anterior, cuando se alcanzaron las 95.577 cabezas.
El gobierno regional anunció las restricciones en el sector ganadero para prevenir la dermatosis nodular contagiosa, un virus que provoca llamativos bultos y heridas en la dermis de las reses, el pasado día 21 de octubre. Fue tras mantener una reunión con los representantes de las cuatro organizaciones (URA, COAG, UCA y USAGA) que forman parte del Consejo Agrario del Principado. Aunque no se ha detectado ningún caso de esta enfermedad en Asturias, existe una importante preocupación y la voluntad de blindarse ante la entrada de animales de fuera que sí pudieran tener dermatosis.
Prórroga
En noviembre, la actualización de la situación epidemiológica comunicada por el Ministerio de Agricultura reflejaba que la situación en España era estable, con lo que el Principado procedió a flexibilizar en cierto grado algunas de las medidas adoptadas hasta ese momento. Sin embargo, la detección de un caso en Gerona días atrás, unido a los brotes registrados en territorio francés, ha movido esta misma semana a prorrogar las restricciones, al menos, hasta finales de mes, incluyendo la suspensión de los mercados en el recinto poleso y la prohibición de las ferias de bovino. Las ferias ganaderas de vacuno ya tenían el veto decretado hasta, al menos, el día 31 de enero, al igual que las citas avícolas, para este primer trimestre del año, debido a la gripe aviar. " El objetivo es reducir en lo posible el riesgo potencial de que la enfermedad pueda llegar al territorio del Principado de Asturias", sostienen fuentes de la admisntración regional.
- El Águila Negra de Colloto echa el vuelo: comienzan las primeras obras para transformar la antigua fábrica de cervezas en el Edificio del Agua del Principado
- Veintidós comunidades de propietarios de Lugones y la Pola reciben la licencia de obra para la mejora energética de sus edificios con una ayuda municipal del 70%: estas son las condiciones
- El abuelo y profesor jubilado que interviene en el debate sobre la prohibición del fútbol en el recreo en Pola de Siero: 'Siempre se jugó en los patios sin generar ningún problema
- La obra de urbanización de un tramo de la Avenida de Oviedo de El Berrón, a punto de concluir
- Fallece José María González, de Comercial Pocholo, emblemático negocio de El Berrón con más de medio siglo de historia
- La gran tienda 'low cost' de Amancio Ortega que ya arrasa en Asturias: un diseño muy cuidado
- El municipio en el que el médico receta ejercicio y el Ayuntamiento pone al entrenador personal: 'La salud viene de la mano de la actividad física
- Siero confirma la ayuda de cinco millones de fondos de la UE para reactivar el oeste de la Pola: estas son las principales actuaciones del proyecto