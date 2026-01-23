Fallece José María González, de Comercial Pocholo, emblemático negocio de El Berrón con más de medio siglo de historia
Hombre muy apreciado en la localidad sierense, su empresa inició su andadura en 1975 y hoy sigue en manos de la familia
José María González Gayo , "Pocholo", de Comercial Pocholo, emblemático negocio de El Berrón, ha fallecido este jueves a los 84 años. La noticia ha trascendido esta tarde causando una honda consternación en la comarca, donde la familia es muy conocida por una trayectoria de trabajo en un negocio que siempre fue sinónimo de buen hacer y que acumula más de medio siglo de historia. Precisamente, la familia celebraba en enero de 2025, justo hace un año, las bodas de oro de la empresa, que echó a andar en 1975. Inauguraron entonces una nueva zona de exposición en sus instalaciones.
Según relataba la propia familia durante la fiesta de ese aniversario, José María González, natural de Bimenes, se instaló primero en un bajo que alquiló en La Carrera al constructor Ovidio Moro. Esos fueron los primeros pasos, complicados, de su empresa de materiales de construcción. Siempre de la mano de su mujer, María de los Ángeles Lorda, la firma fue evolucionando al ritmo del desarrollo del concejo y de la comarca. El secreto siempre ha sido "mucho esfuerzo", además de "una atención cercana, personalizada y amable", explicaba la familia unida en torno al aniversario del negocio.
José María González fue reconocido con varias distinciones en la localidad sierense a la que tanta fama dio su establecimiento: la Asociación de Amigos de El Berrón le concedió el nombramiento como "Amigo honorífico" y también el galardón "Berronés de 2024" en un emotivo homenaje en el que destacaron su "dedicación y ayuda a los vecinos" y al que acudieron más de dos centenares de personas.
