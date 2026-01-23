La Fresneda sigue engordando el padrón de Siero: "Es el mejor lugar para vivir con niños"

Hace aproximadamente un año y medio que Eugenia Martínez se trasladó a vivir a La Fresneda con su marido, José Luis Nubla, y su hija pequeña, Carla. Es una de las vecinas recientes de la urbanización, que está experimentando un crecimiento notable en los últimos años, y responde al perfil de los nuevos residentes que eligen este lugar de Siero para vivir por su ubicación y comunicaciones privilegiadas, con servicios de todo tipo y zonas verdes de esparcimiento considerables en relación a otros núcleos de este tipo."Siempre viví en una casa grande con jardín, en San Esteban de las Cruces (Oviedo), pero allí encontraba que para cualquier cosa, como puede ser comprar el pan, tenías que tirar de coche o transporte público. Aquí tenemos todas las ventajas que te da vivir en una casa en una zona rural pero también con las cosas positivas que te ofrece vivir en una ciudad y cerca de ellas".

El matrimonio tiene una empresa en el Polígono de Asipo (Llanera) y la proximidad de su negocio con el área residencial sierense, sumado al hecho de "disponer de todos los servicios del día a día", fue lo que les llevó a elegir la urbanización como su nuevo hogar. "Aquí puedo ir a tomar un café caminando y es un sitio con bastante ambiente". En su caso, para su elección no influyó el hecho de que la zona cuente con centro educativo y con un instituto de reciente construcción, ya que su hija, que actualmente tiene 21 años, está opositando para la Guardia Civil, y no vivió en la urbanización su etapa escolar. Sin embargo, sí que hay muchas nuevas familias con niños que están llegando para emprender aquí su proyecto de vida y que destacan la calidad de los colegios del entorno como uno de los atractivos de la urbanización.

Eugenia Martínez, en la Plaza Mayor de La Fresneda. / L. R.

La calidad de los centros educativos

Marta Topczewska llegó a Asturias desde Ucrania buscando una escuela de habla inglesa para todos sus hijos. "Para nosotros es muy importante que todos los niños, y tenemos tres, asistan a la misma escuela y no tener que llevarlos a diferentes centros educativos", explica. Una vez que encontraron colegio para los pequeños, "empezamos a explorar los barrios cercanos" y eligieron lo que esta nueva vecina define como "el lugar más maravilloso para vivir con niños".

Además de contar con absolutamente todo lo necesario, "desde supermercados y centros deportivos, hasta clínicas dentales o salones de belleza y mucho más", también "hay parques amplios y hermosos donde se puede pasear con los niños con total tranquilidad". Tanto es así que "incluso puedo dejar que salgan a pasear solos cerca de casa mientras yo me ocupo de las tareas del hogar, porque me siento segura en este lugar", señala Topczewska.

Según destacan las inmoibiliarias, en Siero crece la compra de vivienda por parte de ciudadanos de otras nacionalidades. Polonia, Rusia o Ucrania son algunos de los lugares de procedencia y de este último país hay varias familias que son nuevas residentes en la urbanización, uno de los núcleos de Siero con mayor crecimiento. Por encima ya de los 5.000 vecinos, ganó más de 2.500 en las dos úlimas décadas. Solo en el último año, la urbanización creció en 129 nuevos vecinos y, actualmente, cuenta con alrededor de 25 familias en lista de espera de la inmobiliaria local para mudarse a esta área residencial.

Las principales causas de atracción son las mencionadas, con las que coincide totalmente el matrimonio formado por Kate y Alex Sikorsky, que llegaron desde Escocia con tres de sus cuatro hijos, Tristán, de 14 años, Iván de ocho y María de cinco, además de con su perra Lola.

Zonas verdes, deporte y actividades al aire libre

Aunque al principio no sabían muy bien dónde vivir, la familia Sikorsky sí tenía algo muy claro. "Buscábamos mudarnos a Asturias porque queríamos cambiar de vida y experimentar una nueva cultura, y España nos atraía mucho". Así, al igual que Marta Topczewska, buscaron un colegio internacional para que su hijo mayor pudiera continuar con sus estudios sin que le influyera el idioma "en una etapa que para él era importante".

Fue entonces cuando "alguien nos habló de La Fresneda y vinimos unos días para ver cómo era y si nos gustaba". El resultado no pudo ser más positivo y, añaden, además, que "después de vivir aquí, nos gusta aún más porque nos dimos cuenta de que es un lugar perfecto para que una familia críe a sus hijos".

Los niños se han adaptado perfectamente a sus colegios, ya que, mientras el mayor acude a uno internacional, Iván y María Sikorsky cursan tercero de Primaria y segundo de Infantil en el colegio público de la urbanización. Sus padres también están encantados en La Fresneda y su perra Lola ya es 2conocida en toda la zona". Y es que la mascota de la familia sale a diario con Alex Sikorsky a hacer deporte por los parques del área residencial. "No solo hay muchísimas cosas que hacer para familias con niños, sino para pasar tiempo al aire libre y llevar un estilo de vida saludable", aseguran.