Viajes desde Siero a todo el mundo y para la selección de fútbol de Argentina: estas son las agencias que operan desde el concejo y se promocionan en Fitur
El alcalde sierense ha visitado en Madrid los stands de las empresas del municipio
Varias empresas de Siero están presentes en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Ifema (Madrid). Entre ellas, agencias de viaje que este viernes recibieron la visita del alcalde, Ángel García, "Cepi".
Por un lado, el regidor visitó el stand de la agencia de viajes Vía Ítaca, que opera de manera online desde Siero, y está dirigida desde 2018 por Lucía Llames y Javier Zábalo, vecinos de Limanes. Este es un negocio especializado en viajes experienciales y de aventura, que ofrece safaris, trekkings, expediciones de montaña e inmersiones culturales por todo el mundo, destacó el Alcalde.
Por otro lado, el regidor también estuvo en el stand de Mundo Tour, empresa de Siero especializada en servicios de viajes en todo el mundo, "que ofrece a sus clientes la oportunidad de asistir a los eventos deportivos y espectáculos internacionales más destacados", subrayó el regidor. Este año es además la agencia oficial de la selección de Argentina para el Mundial de Fútbol.
