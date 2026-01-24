El Alcalde de Siero aboga porque el Principado se haga cargo del Mercado Nacional de Ganado de la Pola: estos son los argumentos de Ángel García

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, defiende que la Administración autonómica se haga cargo de la gestión del Mercado Nacional de Ganado de la Pola por motivos operativos y económicos. El regidor parte de la base de que las instalaciones del este de la capital del concejo tienen un carácter supramunicipal, ya que prestan servicio a profesionales de numerosos concejos de la región y no solo de Siero. Además, desde el punto de vista de los costes, García desvela que hacerse cargo del recinto supone un déficit anual de más de cien mil euros para las arcas municipales. "Lo mejor es que lo asuma el Principado dentro de las políticas para el campo asturiano", afirma el regidor en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA.

Impacto de las crisis

En este sentido, García también llama la atención sobre el hecho de que las medidas restrictivas para hacer frente a la dermatosis nodular contagiosa van a empeorar el impacto económico del recinto ganadero en las cuentas municipales. La suspensión de los mercados desde el pasado mes de octubre ya supone unas pérdidas de 30.000 euros para el Consitorio, calcula el alcalde sierense, que ha solicitado compensaciones al Principado por la gestión de unas instalaciones que, a su juicio, "superan el ámbito municipal".

El regidor sierense viene reclamando con insistencia desde hace años que el Gobierno regional se implique más en los gastos y las inversiones que se derivan del mercado. Según fuentes municipales, el Ayuntamiento ha destinado en la última década más de 300.000 euros a la mejora de estas instalaciones. Las actuaciones más recientes se han centrado en la ampliación de las jaulas de animales.

Resultados de los últimos ejercicios

En 2024, el último ejercicio del que hay datos oficiales, las transacciones comerciales realizadas en el mercado superaron los 50 millones de euros, cantidad que superó la de 2023, cuando el valor de las operaciones había alcanzado la cifra de 48.703.294 euros. En 2024 se registraron un total de 95.060 reses en el recinto, lo que supuso una ligera disminución respecto a 2023, cuando hubo 95.577