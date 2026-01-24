Colas en el tanatorio para despedir en Pola de Siero a José María González, "Pocholo", un "gran empresario y mejor persona"

El Tanatorio Meana de Pola de Siero se quedó pequeño en la mañana de este sábado para acoger a las muchas personas que se acercaron a despedirse de José María González, "Pocholo". El empresario sierense, de Comercial Pocholo, emblemático negocio de El Berrón, falleció este jueves a los 84 años.

Amigos, familiares y allegados hacían cola a la puerta de las instalaciones de la funeraria para acompañar a la familia y mostrarle sus condolencias. La fila superaba el espacio del recinto y se prolongaba por la acera junto a la carretera de la calle Maestros Martín Galache. Se sabía que "Pocholo" era una persona muy querida y un hombre apreciado que siempre ayudó a quién lo necesitara, pero la cantidad de gente que está acudiendo a testimoniar su pésame lo ha vuelto a poner de manifiesto: no se recuerda en la Pola haber visto tal número de personas esperando para entrar a dar el último adiós a un fallecido.

Una de las personas que acudió es Matilde Suárez, acompañada de su hijo, Daniel Noval. Esta vecina de Noreña asegura que conocía mucho a "Pocholo", ya que su marido, ya fallecido, era el propietario de Construcciones Fermín. "Éramos clientes fijos, de los de toda la vida, y siempre acudíamos allí a comprar los materiales", contó, visiblemente consternada. Suárez recuerda a "Pocholo" como "un gran empresario, pero mucho mejor persona, al igual que toda la familia".

También Ignacio Martínez y Laura Sierra, de Pola de Siero, quisieron acercarse al tanatorio. "Aunque no lo conocíamos mucho, sí que tenemos mucha amistad con uno de sus nietos y venimos a acompañarle en estos momentos tan difíciles para él", señalaron.

Colas para despedir a José María González, "Pocholo" / L. R.

"Gran trabajador y ser humano"

La noticia del fallecimiento de José María González causó una honda consternación en la comarca, donde la familia es muy conocida por una trayectoria de trabajo en un negocio que siempre fue sinónimo de buen hacer y que acumula más de medio siglo de historia.

Las redes sociales se han llenado también de testimonios de condolencias que dejan fe del cariño y la admiración por un hombre que sin duda deja huella en el municipio.

"Pocholo, gran persona, amigo de sus amigos, de una gran familia, humilde y gran trabajador. Solo puedo decir mil gracias por tu apoyo cuando lo necesité. Gran ser humano. Pocholín, allí donde estés nunca pierdas esa sonrisa y alegría que te caracterizaba", dice uno de los más de cien comentarios que se acumulan en la noticia en el perfil en Facebook de La Nueva España de Siero y que resume el sentir general de casi todos los vecinos y conocidos que han dejado su pésame por el fallecimiento de este modo.

Noticias relacionadas

Comercial Pocholo se fundó en La Carrera en 1975. Justo hace un año, en enero de 2025, la familia celebró las bodas de oro de la empresa con un acto en el que volvió a quedar patente el aprecio por el empresario y por el ser humano por parte de amigos, vecinos, trabajadores e instituciones, pues contó con la presencia del alcalde de Siero.