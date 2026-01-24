Las obras la "rotonda del mapamundi" de Siero empiezan este domingo: así afectarán al tráfico del nudo entre Lugones y La Fresneda

Las obras de mejora estética que el Ayuntamiento de Siero llevará a cabo en la glorieta que conecta la AS-381 (Lugones‑Porceyo) y la AS-17 (Avilés‑Riañu), en el tramo entre Lugones y La Fresneda, obligarán a reordenar la circulación en la zona a partir del próximo lunes, día 26 de enero. Así lo avanzó el alcalde de Siero, Ángel García, quien detalló que "las labores comenzarán este domingo a partir de las 23.00 horas".

La actuación implicará la reducción de los límites de velocidad en los accesos a la glorieta y el desplazamiento de los carriles, mediante la colocación de vallas de hormigón en el perímetro de las áreas de trabajo.

El regidor detalló que, durante la primera fase, "se limpiará la rotonda y se quitará la maleza y los arbustos que hay para despejarla". Por eso recomienda que, en un punto donde circulan más de 50.000 vehículos al día, "los conductores extremen las precauciones por motivos lógicos de seguridad".

Los datos del proyecto

El proyecto prevé cambiar la apariencia de ese punto de acceso al concejo, situando sobre el terreno esférico de la rotonda una reproducción del globo terráqueo y sus continentes. Se iluminará de noche y además también se decorarán las pilastras del puente bajo el que se sitúa, entre otras actuaciones. El objetivo también es que traslade un mensaje relacionado con la necesidad de cuidar el medioambiente a través de la leyenda "Save your planet. Cuida tu planeta".

La actuación se llevará a cabo sobre una superficie de 4.135 metros cuadrados y 73 metros de diámetro sobre la que se representará el mapamundi, que será visible desde la pasarela entre Lugones y La Fresneda.

El proyecto contempla transformar la rotonda "en una loma semiesférica que representa los océanos, sobre la que se situarán los continentes", hechos de piezas metálicas tipo chapa, pintadas con colores terrosos.

Un proyecto con una inversión de 598.775,54 euros

El Ayuntamiento de Siero licitó por segunda vez las obras a finales del mes de octubre, tras subsanar un error que había anulado la primera vez la fase de adjudicación del proyecto. Finalmente, adjudicó en diciembre los trabajos a Eulen, tras presentar la oferta más económica a la segunda licitación.

La mejora estética desarrollada en la zona tendrá un coste de 598.775,54 euros y el plazo de ejecución será de 4 meses. La iniciativa se suma a otras desarrolladas para mejorar la imagen de los puntos de acceso al municipio. Entre las actuaciones efectuadas en esta línea se encuentran las de Pola de Siero, con la remodelación integral del área de la rotonda de Ullaga o más recientemente la del acceso de la Autovía Minera a la capital sierense, punto donde se ha instalado la popular figura gigante de la "Pitufina karateca" o la urbanización de la Avenida de Oviedo, en El Berrón, donde una "Pitufina Ferroviaria" saludará a los visitantes y que, según avanzó el alcalde, se instalará este mismo martes.