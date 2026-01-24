El PP de Siero solicitará un pleno extraordinario sobre la gestión del agua: "Hay que plantarle cara al Alcalde, dar la batalla pacífica contra este abuso"

El portavoz municipal del PP de Siero, Juan Luis Berros, solicitará "de forma inmediata" la celebración de un pleno extraordinario "para abordar el espinoso problema del abastecimiento del agua que padece el concejo". Así lo han avanzado los populares este sábado, que lamentan que “otros grupos que dicen llamarse de la oposición bailen el agua al alcalde, bien apoyándolo, bien absteniéndose en este tema”.

Berros indicó que registrará esta petición "después de que el alcalde socialista, Ángel García, deslizara en el último pleno celebrado en diciembre, a hurtadillas y con alevosía, la votación de un nuevo sistema de gestión para el agua en el concejo que ya venía fraguando en secreto desde hace muchos meses, mediante su privatización por concesión a favor de empresa particular por hasta treinta años”.

Los populares consideran que "la gestión del agua en Siero es el mayor problema, y de lejos, que el concejo ha tenido en los últimos diez años, y el más importante, con mucho, que ha de lidiar en las próximas décadas, sobremanera por los costes económicos y medioambientales que va a suponer”.

Inversiones y pérdidas del 40 por ciento de lo que suministra Cadasa

El portavoz del PP indicó que sustenta sus afirmaciones "en un informe encargado por el propio Consistorio en el que se han revelado datos como que habrá que invertir unos 70 millones de euros en infraestructuras para construir nuevos depósitos y actualizar los existentes, cambiar las conducciones, obsoletas por la falta de mantenimiento e incluso por estar hechas de materiales prohibidos, construir estaciones de tratamiento de aguas residuales que sustituyan a las que no funcionan, a las que se cerraron y a las existentes y desfasadas por inoperantes e insuficientes, y ultimar el saneamiento pendiente”.

Berros señaló que hay datos "demoledores" en el informe encargado por el Ayuntamiento. "Recoge, por ejemplo, el abandono de las instalaciones del agua en el concejo, la pérdida de más del 40 por ciento del agua que suministra Cadasa anualmente por falta de inversiones o que no registra ninguno de los contadores particulares e industriales del municipio, entre otros".

El portavoz popular incidió asimismo en algunas de las aseveraciones que ya hizo en sesión plenaria sobre lo que supondrá la externalización del servicio de agua que tiene en marcha Siero, que va a licitar y adjudicar un contrato para que una empresa se haga cargo durante tres décadas. El contrato conllevará la gestión del servicio y el dessarrollo de una serie de inversiones relativas a la mejora, construcción y ampliación de depósitos, entre otras actuaciones que correrán a cargo de la empresa adjudicataria.

Incremento de precio

Como ya indicará en sesión plenaria, Berros volvió a referirse a que el precio del agua sufrirá un incremento "de más del 108 por ciento" que repercutirá en la factura que pagarán los sierenses "cuando la empresa a la que se adjudicará deberá de realizar en los próximos cuatro años una inversión de más de 24 millones de euros". “De ahí viene el negocio, puesto que reconocido ya un incremento de más del 100 por cien, no tiene en cuenta el coste financiero de aquellos millones invertidos, por lo que es de sentido común sostener que el incremento en el precio del agua realmente alcanzará al 200 por cien o el 300 por ciento”, apunta.

En opinión de los populares, "y según los datos recogidos en las cuentas municipales de acuerdo con la gestión directa de la gestión del agua, aportando hoy un beneficio al Ayuntamiento, “no es necesaria la privatización de la gestión del agua en la forma que pretende Cepi, al menos no tan radical como el que se pretende”.

"Que los vecinos sepan dónde está cada cual"

Por todo ello, Berros defiende necesario “plantar cara al Alcalde” para que sean los vecinos quienes decidan mediante una consulta popular, tal y como prevén los reglamentos municipales por la importancia del tema, manifestarse públicamente y el apoyo a cualquier iniciativa que evite tal abuso.

La celebración del pleno extraordinario, defiende el portavoz del PP, “será un altavoz para el público conocimiento del expolio a los bolsillos de los sierenses y de las empresas del concejo que se pretende desde la Alcaldía, además de un examen para el posicionamiento de todos los grupos políticos a fin de que los vecinos sepan dónde está cada cual y lo que miran por el interés general; y en tercer y más importante lugar un inicio de una batalla pacífica contra tal abuso y sinrazón”.