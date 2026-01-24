Renovar la cubierta del mercado de ganados de Siero costaría un millón de euros, advierte el Alcalde

El alcalde de Siero, Ángel García, mantiene su postura de que el Principado de Asturias se haga cargo del Mercado Nacional de Ganados de la Pola, argumentando razones "de peso y lógicas", tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA de Siero. El regidor señaló este sábado que "tenemos una necesidad de hacer una inversión importante de conservación y mantenimiento" y subrayó que "si tuviésemos que cambiar la cubierta, estamos hablamos de un coste de en torno a un millón de euros". "Que el Ayuntamiento asuma estas inversiones en una infraestructura que da servicio al campo asturiano y que encima nos supone un déficit anual no tiene mucho sentido", incidió.

Esta es una de las actuaciones que sería más urgente realizar en las instalaciones, "a ser posible, cuanto antes". Además, a ello se le suman otra serie de labores de mantenimiento. "Hay una memoria que han hecho desde la Oficina Técnica que, no todas son urgentes pero sí convenientes", subrayó.

Pérdidas e inversiones municipales

Hace tan solo unos meses, la concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Nosti, comentó que “desde 2015 se han destinado más de 300.000 euros a través de diferentes actuaciones enfocadas a la modernización de las instalaciones". Lo hizo durante la presentación de una licitación de mejoras de las jaulas, cuyo importe ascendía 18.687,02 euros. A las ya realizadas se unen las pendientes, como solucionar aspectos del mantenimiento de la cubierta.

El alcalde indicó que hay una memoria con las necesidades de inversión totales y que esta fue trasladada al ministro de Agricultura, Luis Planas, el pasado mes de octubre, durante su visita con motivo de la entrega del Premio al "Pueblo ejemplar" de Asturias. Anteriormente, también se la enviaron a la consejería del Gobierno del Principado de Asturias, "por si pudiera tener encaje en alguna línea de subvención". Sin embargo, "no ha habido suerte en ninguno de los casos".

García desveló este viernes que hacerse cargo del recinto supone un déficit anual de más de cien mil euros para las arcas municipales. "Lo mejor es que lo asuma el Principado", dijo. Y es que insiste en que "nosotros no estamos prestando el servicio a los vecinos de Siero, sino al campo asturiano". Desde su punto de vista, "no tiene mucho sentido mantener esta situación y si no encontramos solución, pues habrá que buscarla", concluyó.