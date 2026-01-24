Siero concederá la Medalla de Oro del municipio a José Manuel García Suárez, fundador de Grupo Roxu

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) ha propuesto que José Manuel García Suárez, fundador de Grupo Roxu, reciba la Medalla de Oro de Siero. Así lo ha anunciado este sábado el alcalde, Ángel García, en una rueda de prensa en el Ayuntamiento en la que ha estado acompañado por la presidenta de la patronal asturiana, María Calvo, y Pablo Santiago, de la empresa, que tiene su sede central en Meres. El gobierno local recoge la propuesta, la acepta y la llevará a pleno para su aprobación.

María Calvo, Ángel García y Santiago Iglesias, este sábado en el Ayuntamiento de Siero. / L. R.

La firma, conocida popularmente como la de grúas El Roxu, se fundó en 1979 y, aunque tiene su sede principal en Siero, cuenta con instalaciones en Avilés, Gijón y Navia, además de delegación en León, Ribaseca, también en Almazan (Soria). Cuenta asimismo con una sucursal para Centro América, ubicada en Costa Rica, con dos sedes una en el norte y otra en el sur del país. Según destaca la información sobre la compañía en su web, está presente en Centro América desde 2013 y ha desarrollado proyectos en Uruguay, Chile, en Ucrania, Polonia, Alemania o Francia, entre otros países.

La empresa tiene uno de los centros formativos más importantes en materia de disponibilidad de maquinaria de España, la Escuela Europea de Maquinaria El Roxu, donde cada año se forman más de 20.000 profesionales. En 2023 tuvo nada menos que 27.000 alumnos.

El regidor sierense señaló que José Manuel García Suárez "ejemplifica muy bien lo que significa empezar desde muy joven, empezar de cero, luchar, trabajar duro, estar al pie del cañón y pasar tanto momentos difíciles como buenos". Destacó asimismo que desde sus inicios hasta hoy "ha tenido una evolución muy importante, que es también la evolución que ha vivido Siero en estos casi 50 años".

Generar riqueza en el territorio

Puso en valor la dimensión que actualmente tiene la empresa, que "cuenta con unas magnificas instalaciones y es una compañía muy importante en su sector en España, algo especialmente relevante teniendo en cuenta la dificultad de operar desde Asturias en toda la Península Ibérica, además de contar con filiales fuera de nuestro de país". Incidió también en el dato de que tiene casi 300 trabajadores, "que son muchas familias y muchas personas que, a lo largo de estos casi 50 años, han pasado por la empresa y muchas de ellas han hecho su vida en Siero".

"Como alcalde, creo que lo mejor que uno puede hacer por su territorio es generar riqueza, empleo y actividad económica, para que la gente tenga el mejor trabajo posible y las Administraciones los recursos para devolver en servicios e infraestructuras a la sociedad". En este sentido, ha subrayado que en Siero "contamos con más de 4.000 empresas, de todos los tamaños, que son las que especialmente hacen que el concejo vaya bien".

García subrayó que ve "muy oportuno que FADE realice este tipo de reconocimientos a personas que ejemplifican perfectamente el perfil de empresario", y defendió que es importante que se hagan en vida, "por lo que desde el Ayuntamiento queremos sumarnos a ello".

Garantía de aprobación

En cuanto al procedimiento administrativo que ahora debe seguir la iniciativa, el regidor explicó que "el lunes, una vez que la petición esté registrada, nombraremos un instructor para abrir el expediente, tiene un periodo de exposición pública y finalmente deberá llevarse a pleno". Se refirió asimismo a que "tenemos la garantía de que se aprobará, pero confiamos en que el resto de grupos también se sumen, porque es una propuesta que no es ideológica ni va en contra de nadie".

Por último, el alcalde ha recordado las Medallas de Oro concedidas anteriormente por el Ayuntamiento de Siero, indicando que la primera se otorgó en 2011 al que fuera presidente de la Central Lechera Asturiana, Jesús Sáenz de Miera, posteriormente a Manolito "El Pegu", y la última al Regimiento Príncipe Nº3, por lo que la de José Manuel sería la cuarta"."Tramitaremos la petición mucho gusto y cariño", concluyó.

Por su parte, la presidenta de FADE, María Calvo, destacó que hace ya unos meses trasladaron al Ayuntamiento de Siero la propuesta de que se reconociera a este empresario "que lleva el nombre del concejo y de Asturias a lo más alto" dentro y fuera de nuestras fronteras.

La actividad económica y el empleo como centro

"Agradezco mucho al Alcalde que atienda la propuesta y que comparta lo que representa. Porque este reconocimiento no es solo un homenaje a un empresario, a una persona, sino que también es la forma de expresar la visión de un territorio, de un municipio como es Siero, que sitúa la actividad económica, el empleo y la empresa en el centro, como base para la prosperidad y para el bienestar de todos sus ciudadanos. Cuando una Administración reconoce a quien invierte, a quien crea empleo, a quien genera valor, pues está construyendo el futuro", señaló.

Calvo incidió en que el regidor comparte esa visión, circunstancia que desde FADE "valoramos muy especialmente". Del fundador de Grupo Roxu destacó que es un "ejemplo" de empresario, que comenzó en 1979 con pocas grúas y pocos recursos, "como muchos que empiezan de la nada, desde la valentía, el esfuerzo y desde, eso sí, una visión clara de futuro". Así, casi medio siglo después, añadió, "estamos ante una empresa con capacidad de operar grúas hasta 1.200 toneladas, únicas en Europa, con presencia internacional, con implantación en otros mercados y con reconocimiento pues de todo el sector y de todo el ecosistema empresarial".

Apostar por el territorio

La presidenta de FADE subrayó que hay algo que además le distingue y razón en la que también se basa proponerle para la Medalla de Oro de Siero. Y es que "tomó una decisión clave y que no es fácil, que es quedarse, crecer desde aquí, apostar por el territorio, decidir mantener aquí su sede, el empleo y la inversión y esto se traduce en más de 300 empleos directos, en actividad económica real, en familias que desarrollan aquí su proyecto de vida y en una empresa que sigue mirando al futuro con ambición".

Prueba de esta apuesta, dijo Calvo, es que Grupo Roxu cuenta con una inversión superior a 40 millones de euros en renovación y modernización de su flota y de su estructura productiva. "Que en Asturias una empresa local invierta 40 millones de euros no es un gesto simbólico, es toda una declaración de intenciones, de confianza en un territorio y de apuesta por él y por su potencial. Por eso creo que este premio simboliza la importancia de un modelo empresarial de crecimiento, de arraigo, de empleo, de inversión, de internacionalización y de compromiso con el entorno, un modelo que creemos que Asturias y Siero necesitan para seguir construyendo su futuro", concluyó.