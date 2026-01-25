Adif acomete tareas de limpieza y desbroce en la zona del cruce ferroviario de El Berrón
P. T.
El Berrón (Siero)
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha realizado labores de limpieza y desbroce en la zona del cruce ferroviario de El Berrón, donde se acumulaba la maleza y habían crecido algunos arbustos que han sido retirados. La situación había generado protestas de los vecinos, que demandaban que se adecentera.
Las tareas se han desarrollado a lo largo de estos días en todo el ámbito para dejarlo limpio y libre de la maleza que invadía márgenes y trincheras de las vías.
