"¡Alerta Siero! Nieve de colores": así serán los talleres con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Siero celebrará el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora el 11 de febrero, con varios talleres que se desarrollarán del 5 al 11 del mes próximo, en horario de 17.00 a 18.15 horas y en distintas localidades del concejo. La concejala de Educación, Juventud e Igualdad, Eva Iglesias, avanzó este domingo los detalles de la iniciativa y destacó que el plazo de inscripción para participar se abre este lunes, 26 de enero.

Los talleres son de carácter divulgativo y los impartirá la "Científica Quimi", bajo el título "¡Alerta Siero!: Nieve de colores". Están dirigidos a público infantil y juvenil, con edades comprendidas entre los 4 y los 14 años. Cada taller contará con un máximo de 20 participantes, según indicó la edil.

Disfrutar de la ciencia de una manera lúdica

Iglesias precisó que las acividades comenzarán el jueves 5 de febrero en el Centro Polivalente de Valdesoto, continuarán el viernes 6 de febrero en el Casino de Lieres, y se desarrollarán el lunes 9 de febrero en el Centro Sociocultural de Viella. Después, el martes 10 de febrero se podrán disfrutar en el Centro Polivalente de Carbayín Alto para culminar el miércoles 11 de febrero en las Escuelas de Pañeda.

Noticias relacionadas

La edil señaló que "animamos a que las niñas, niños y jóvenes se apunten a disfrutar de la ciencia de una manera lúdica". Las inscripciones deberán realizarse a través del correo electrónico igualdad@ayto-siero.es