Lleno hasta la bandera para ver en Siero un "Cascanueces" inolvidable del Ballet Clásico Internacional

En la víspera de Navidad, una joven llamada Marie emprende una travesía acompañada por el Cascanueces hasta que, finalmente, llega al Palacio Mágico, donde todos sus juguetes cobran vida y bailan en una fiesta inolvidable. Este es el argumento principal del ballet "El Cascanueces", que este domingo llegó a Pola de Siero de la mano del Ballet Clásico Internacional, al escenario de un Auditorio lleno hasta la bandera. En la representación, participaron 70 niñas procedentes de escuelas de danza de toda Asturias que estuvieron dirigidas durante los últimos tres meses por Paula Bango, de la Academia BangoArt.

Algunas de las pequeñas procedían de la escuela de Sama de Langreo Danzasturias, de Miriam Chamorro y Mónica Núñez, también de Avilés, y otras, más por libre, del Conservatorio o de algunos colegios. "Es un popurrí", señaló la directora de la academia gijonesa durante el último ensayo. Bango aseguró que estas jóvenes bailarinas, a pesar de pertenecer a centros diferentes y a veces incluso rivales, no experimentan esa "competitividad". "Todas están conformes, es como si fueran uno", indicó.

Una bonita casualidad

La colaboración de la academia de Gijón con el Ballet Clásico Internacional, bajo la producción de Tatiana Solovieva, comenzó en 2010 de casualidad, cuando acudieron a uno de los espectáculos de la compañía. "Cuando terminó, fuimos a pedirle unos autógrafos a los bailarines y Tatiana nos ofreció esta oportunidad que aceptamos con los brazos abiertos".

La propia Solovieva asegura que es "una ocasión única para que conozcan qué es una compañía profesional de ballet clásico y cómo se trabaja". De hecho, asegura que "muchos de los niños que participaron en nuestras funciones de pequeños ahora se han convertido en grandes bailarines". Una iniciativa que llevan a cabo desde hace más de 20 años "motivados por compartir y fomentar el amor al ballet clásico entre las generaciones más jóvenes".

Noticias relacionadas

"El Cascanueces" que el público pudo ver este domingo en la Pola es una versión adaptada por Andrei Sharaev y Mariana Rusu del original de Chaikovski. Una manera de adaptar a los nuevos tiempos uno de los ballets más clásicos, populares y queridos de la historia de la danza internacional.