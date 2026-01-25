Siero finaliza la obra de la rampa de acceso a la residencia del ERA en Lugones

El Ayuntamiento de Siero ha finalizado las labores de asfaltado de una rampa de acceso en el Centro Residencial ERA de Lugones. La actuación se llevó a cabo tras comprobar que el firme de grava dificultaba el rodamiento de sillas de ruedas tanto para los propios residentes como para los familiares que las empujan. Así, esta circunstancia suponía una barrera en el día a día y complicaba los desplazamientos, explicaron las ediles de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, y la de Mayores y Patrimonio, Pilar Santianes, que visitaron el centro con motivo de la conclusión de las obras.

Petición del colectivo de familiares

Ambas explicaron que la actuación fue una petición que hizo la Asociación de Familiares de Residentes del ERA de Lugones al Ayuntamiento de Siero y que el desarrollo de las obras contó con un presupuesto de 3.000 euros para el asfaltado de la pendiente que anteriormente era de grava.

Al pequeño acto de encuentro una vez finalizado el proyecto acudieron, además de las responsables municipales, Rosa Fernández, presidenta de la Asociación de Familiares de Residentes del ERA de Lugones (ASFA), Josefina Tuero, directora en funciones del Centro Residencial ERA de Lugones, Diego Olay, de la empresa adjudicataria y algunos residentes.