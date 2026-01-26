El alcalde de Siero, en el congreso de UGT: "No estamos para perder ninguna inversión ni para debates que ahí fuera ya no existen"

La Unión General de Trabajadores (UGT) de Asturias celebró este mediodía en la capital asturiana un congreso en el que apuesta por la unificación de las comarcas de Oviedo y Siero, con el objetivo de aprovechar "el empuje de Oviedo y el crecimiento económico de Siero". El secretario general de la organización, Javier Fernández Lanero, aseguró que esta unión "busca generar sinergias entre zonas con diferente desarrollo sindical y servirá para fortalecer la infraestructura del sindicato en ambas comarcas" y que UGT apoyaría para Siero "cualquier actividad productiva que sea sostenible, cumpla la normativa y sea respetuosa".

La asamblea contó con la presencia del alcalde de Siero, Ángel García, quien destacó que en el colectivo "están sabiendo adaptarse a los tiempos, está modernizándose y está también teniendo un discurso propio del año 2026. Y en ese sentido, en Siero, que somos un municipio muy importante para UGT y para Asturias, nuestra actividad económica en el sector servicios y comercio es el mayor porcentaje de nuestro PIB, nuestra vocación, por nuestra ubicación, es de servicios, de comercio y de logística".

Trabajadores y empresas

Para el regidor sierense "todos los sectores son importantes, cualquier actividad que se genere". "Yo entiendo que un sindicato tiene que velar porque se genere empleo, y que ese empleo sea de calidad, negociar convenios, negociar las mejores condiciones posibles para los trabajadores. Pero para que el sindicato tenga afiliados y pueda defender y negociar convenios, tiene que haber trabajadores, y para que haya trabajadores tiene que haber empresas", indicó.

Así, coincidió con Lanero en que "no estamos para perder ninguna inversión y tampoco debemos de estar perdiendo el tiempo en debates que ahí fuera ya no existen", aseguró Ángel García.

Noticias relacionadas

La nueva ejecutiva de esta zona comarcal será la encargada de diseñar políticas que atiendan a los trabajadores de ambos concejos y de reforzar la sede sindical en Siero.