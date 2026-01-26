Investigan a un joven de 19 años por un delito continuado de robo de cable de cobre en varios polígonos de Siero

La Guardia Civil está investigando a un joven por un delito continuado de robo de cable de cobre en varios polígonos de Siero (Proni, Granda II y Llames). Se le imputan hasta 9 hurtos, y la valoración de lo sustraído, junto a los daños ocasionados, asciende a la cantidad de 14.212 euros.

Un representante del Ayuntamiento de Siero denunció el pasado mes de octubre en dependencias de la Guardia Civil de Noreña que en septiembre se había hurtado el cableado de cobre de las instalaciones del alumbrado público de la carretera de Colloto-Viella, en el polígono industrial sierense de Llames, y que como consecuencia de ese hecho, había daños en las farolas del polígono, en el firme del hormigón y corte de suministro eléctrico.

Hurtos continuados

Igualmente, denunció otros tres hurtos de cableado a finales del mes de septiembre y un quinto robo de cable de cobre a principios de octubre del 2025 en los polígonos de Proni, Granda II y Llames, que valoró, junto a los daños causados, en 10.202 euros.

A principios de noviembre, el Ayuntamiento de Siero presentó nueva denuncia: otros tres hurtos de cable de cobre ocurridos entre el 23 y el 31 de octubre en las instalaciones del alumbrado público de los polígonos de Naón, Bobes y Nueva Granda, valorando en esta ocasión lo hurtado y los daños ocasionados en 4.010 euros.

Venta en centros gestores cercanos

"Las diligencias instruidas por la Guardia Civil de Noreña, fueron traspasadas a los investigadores de la compañía de Langreo, que continuaron con las gestiones tendentes al esclarecimiento de los delitos, realizando inspecciones técnico-oculares en los polígonos industriales afectados. Las vigilancias efectuadas sobre el terreno y el estrecho contacto con los trabajadores de los polígonos industriales afectados, hizo que tras producirse otro hurto de cable de cobre el 5 de noviembre en uno de los polígonos, la Guardia Civil consiguieran aseverar la participación de un joven de 19 años de edad, vecino de Siero, conocido por los agentes al tener varios antecedentes por delitos contra el patrimonio", indica la Guardia Civil.

Para poder confirmar la participación de este joven en el resto de hechos denunciados, los investigadores realizaron inspecciones en varios centros gestores de residuos cercanos y al domicilio del sospechoso, "dando resultado positivo en uno de estos centros, en el que se pudo comprobar que la pareja sentimental del investigado había realizado la venta de cable de cobre en fechas coincidentes con todos los hurtos denunciados". Una vez asegurada la participación del sospechoso, se procedió a su localización y a investigarle por estos hechos.