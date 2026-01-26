El PP reclama al PSOE que no "juegue" con el futuro de la gestión del Mercado Nacional de Ganado de Siero: "Es una irresponsabilidad"

"El alcalde socialista de Siero y el gobierno de Barbón están jugando con el Mercado Nacional de Ganados de Pola de Siero, un referente para el sector ganadero que se está poniendo en riesgo". La consideración la hizo este lunes Luis Venta, diputado regional del Partido Popular, en relación a la petición del regidor sierense, Ángel García, de que sea el Principado de Asturias el que se haga cargo de la gestión del recinto ahora municipal. Venta visitó el mercado, acompañado de la presidenta del PP de Siero, Beatriz Polledo, del portavoz municipal en el Ayuntamiento, Juan Luis Berros, y del concejal y secretario general de los populares del concejo, Javier Mateus.

El diputado, portavoz de Medio Rural, destacó que su partido y su grupo parlamentario tienen muy claro que es un mercado que hay que proteger y preservar. "Lo que está pasando ahora mismo con las declaraciones del su alcalde, en relación a que no quiere hacerse cargo de este mercado y de su gestión, y el silencio cómplice del gobierno de Barbón y de su consejero Marcelino Marcos, que lejos de apostar por este mercado, lo único que hacen es callarse la boca, es una verdadera irresponsabilidad".

Es por ello que exigió a los socialistas que tengan "un mínimo de coherencia política". "No pueden poner el mercado de Pola de Siero en riesgo después de venir, como han hecho a lo largo de estos últimos años el Gobierno de Barbón, a prometer inversiones que de nuevo se han ido o no han llegado, y tenían que llegar para la remodelación necesaria que parece que necesita este mercado".

Unas promesas de inversión que no llegan

El alcalde de Siero, Ángel García, indicó la semana pasada a LA NUEVA ESPAÑA de Siero que considera que la gestión del mercado debería estar en manos del Principado, pues el recinto presta un servicio que no es solo para el concejo sino para toda Asturias. Asimismo indicó que se trata de una instalación deficitaria, que le produce a las arcas municipales pérdidas por valor de 100.000 euros anuales, además de las inversiones constantes que se hacen en mejoras y mantenimientos para que esté en condiciones. García apuntó además que, al margen de las actuaciones puntuales que se hacen para tener la cubierta en buen estado, cambiar la techumbre por completo sería una necesidad que tendría un coste de aproximadamente un millón de euros.

En ese sentido, Juan Luis Berros recordó que ya en diciembre de 2022 se anunció, por parte del Gobierno del Principado y el Ayuntamiento de Siero, que "se iba a conceder una subvención de dos millones de euros para la cubierta". Sin embargo, aquella inversión nunca llegó. El portavoz municipal añadió, además, que el anuncio del regidor "es el anuncio de su propio fracaso". "Para él lo fácil es, como no me sirve electoralmente, yo quiero que lo lleve el Principado de Asturias". "No. No puede ser", indicó Berros.

Luis Venta exigió "responsabilidad a los dirigentes de los partidos socialistas en Siero y en Asturias para que preserven que este mercado siga siendo una referencia a nivel nacional y que no quede a los designios o a los caprichos de un Alcalde o de un gobierno que no mira para el sector primario". Un sector, comentó, con el que "no se puede jugar y para el que este mercado es básico para la comercialización de terneros, de animales adultos, para matadero, para suministro de lo que es el día a día".

Las cifras de unas instalaciones de referencia

Según Juan Luis Berros, el Mercado Nacional de Ganados de Pola de Siero ha movido "más de 1.500 millones de euros" desde que se ubicó en la entrada oeste de la Pola a comienzos de los años 90 del pasado siglo. "Solo el año pasado, en 2025, se comercializaron 95.000 reses". Habla, por tanto, "de unas cifras enormes, muy importantes para Siero, porque esta es una instalación que ofrece servicios municipales, servicios muy importantes para toda Asturias, pero también para el concejo".

Noticias relacionadas

En este sentido, Luis Venta apostilló que "sabemos que en la actualidad hay problemas con la dermatosis y las limitaciones en la comercialización de ganado, pero estos últimos años ha sido el mercado que más ha exportado animales a todo Europa, que más ganancia ha dejado en las ventas en comparación con otros mercados de España", y, por tanto, "nos parece una irresponsabilidad por parte del Ayuntamiento de Siero poner en duda el funcionamiento y el mantenimiento de este mercado", concluyó.