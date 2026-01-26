Siero se mantiene como tercer concejo con más contratos de trabajo: tuvo 1.608 en diciembre y algunos meses de récord, como abril, cuando registró 2.588

Siero se consolida como tercer municipio de Asturias con mayor cifra de contratos de trabajo y cerró el año 2025 con 1.608 registrados en el mes de diciembre, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Esta cifra le sitúa tan solo por detrás de Gijón, que contabilizó en ese mismo mes 5.281, y de Oviedo, que tuvo 4.987. Avilés apuntó 1.266 y Llanera 971, lo que les coloca como cuarto y quinto concejo en este ránking.

En lo que respecta a los contratos registrados por Siero, la mayoría corresponden al sector servicios, que concentra 1.390 del total de 1.608 de diciembre. Otros ámbitos como la industria aportaron 184, mientras que la construcción sumó la mayoría de los restantes en un cómputo que completaron los contratos en la agricultura.

Cifras por meses

Los datos de diciembre son muy positivos, pero a lo largo de 2025 el municipio ha contado con cifras mayores. La más alta del ejercicio se dio en abril, un mes durante el que se registraron 2.588. Por encima de los 2.000 contratos de trabajo estuvo Siero también durante los meses de julio (2.057), septiembre (2.051) y octubre (2.247).

Por debajo de esas cifras, aunque con números muy positivos que le mantuvieron como tercer municipio con mejores datos durante el año, se situaron los meses de junio, con 1.884 contratos de trabajo registrados, de noviembre, con 1.750, o de mayo, con 1.574. En agosto se contabilizaron 1.591, en febrero 1.506, en enero 1.501 y en marzo 1.344, siendo este último mes el que tuvo registros más bajos.

Estos buenos datos del concejo se suman a otros que constatan su pujanza, como el crecimiento de su población a un ritmo muy llamativo en los últimos años y con zonas como Lugones o La Fresneda tirando del auge del padrón, aunque no solo, pues también las zonas rurales más próximas a los núcleos urbanos experimentan incrementos notables.

Población y actividad

Según los últimos datos del padrón municipal, el municipio cerró 2025 con un total de 53.907 vecinos, lo que supone una ganancia de 606 empadronados más que al cierre del año 2024. Si la cuenta se echa calculando el crecimiento de una década, desde 2015, el resultado es que desde entonces hasta la fecha el municipio creció en 1.886 habitantes.

Los indicadores de actividad económica acompañan también en casos como el del ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras), que además supera cada año las estimaciones que se plasman en el proyecto de presupuestos. Para 2026 la recaudación municipal en este concepto se ha estimado en 2, 2 millones, lo que supone un incremento del 18 por ciento respecto a lo presupuestado en 2025. No obstante, antes de finalizar el año pasado, Siero ya había ingresado más de 2,8 millones, es decir, superado con amplitud las previsiones.