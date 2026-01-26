La Tercera Liga Asturiana de Videojuegos, en Siero: Lugones acogerá el 31 de enero la competición en el Centro Polivalente
La edil de Festejos avanza que Pola de Siero contará también con un evento de este tipo
Lugones acogerá la competición de la Tercera Liga Asturiana de Videojuegos, que se celebrará el 31 de enero, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, en el Centro Polivalente Integrado. En el evento, que presentó ayer la edil de Festejos Ana Rosa Nosti, podrán participar jóvenes entre 8 y 25 años de todos los niveles de destreza.
El objetivo de esta iniciativa, tal y como indicó la concejala, "es reconocer el talento gaming local". La propuesta consiste en el desarrollo de una serie de competiciones presenciales destinadas a descubrir a los mejores jugadores de la comunidad autónoma y para ello se ha creado una red de campeonatos que tienen lugar por toda Asturias. Siero acoge una de estas jornadas con videojuegos de distintas temáticas, entre ellas fútbol, Fórmula 1, y donde no falta el popular "Fornite". "Así se ofrece una mezcla completa de género y estilos para jugadores", destacó la edil.
Un evento atractivo para el municipio
"Los campeones y subcampeones de cada concejo en los distintos videojuegos pasarán a la gran final en busca de alzarse con el título de campeón de Asturias", explicó Nosti, que se refirió a que contar con una de estas jornadas en Siero "nos parece que es un evento que resulta muy atractivo para el concejo, donde además el año pasado se hizo la final". Animó asimismo a que "todos los jóvenes vengan a disfrutarlo" y avanzó que "próximamente se hará en Pola de Siero también”.
Señaló que, además de los torneos principales, habrá una zona de juego libre “freeplay” con máquinas retro y Just Dance para el entretenimiento de todos los asistentes al evento. También se podrán presenciar las partidas del campeonato entre los participantes.
Los interesados en participar deben registrarse a través del sitio web oficial del evento www.ligaasturianadevideojuegos.es . Las inscripciones están abiertas desde este lunes para todos los jugadores de entre 8 y 25 años.
