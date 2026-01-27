Ángel García, sobre el futuro del mercado de ganados de la Pola: "No es un servicio municipal, debe financiarlo el responsable de la actividad y no el Ayuntamiento"

"No quiero que se cierre el mercado de ganados de la Pola, pero entiendo que debe tener una financiación por parte de quien es el responsable de la actividad que se genera y de aquellos a los que presta el servicio, que son el campo asturiano y el nacional. Por plantear eso no peligra nada". El alcalde de Siero, el socialista Ánge García (Cepi), respondió así este martes a las declaraciones del diputado regional del PP Luis Venta en las que acusaba al regidor y al gobierno regional de "poner en riesgo el futuro del equipamiento". En el caso de Cepi, según el parlamentario popular, sería por su petición de dejar en manos del Principado el mercado, mientras que en el del ejecutivo autonómico por guardar silencio ante esta petición.

"La propuesta que hice la reitero y la defiendo ante cualquiera. Y es que, como Alcalde, tengo que velar por los intereses de Siero", añadió Cepi, antes de subrayar que desde su equipo de gobierno "nos caracterizamos por intentar gestionar lo mejor posible los recursos". "El mercado de ganados a día de hoy está dando un servicio al campo asturiano y nacional, a ganaderías de otros sitios, por lo que entiendo que quien tiene que acarrear con los gastos que genera dar ese servicio no tiene que ser el Ayuntamiento de Siero, porque no es un servicio municipal", subrayó el regidor, que también incidió en que el equipamiento "está generando pérdidas" al Consistorio.

Noticias relacionadas

García defiende que sea la Administración autonómica quien se haga cargo de la gestión del Mercado Nacional de Ganado de la Pola por motivos operativos y económicos. El regidor parte de la base de que las instalaciones del este de la capital del concejo tienen un carácter supramunicipal, ya que prestan servicio a profesionales de numerosos concejos de la región y no solo de Siero. Además, desde el punto de vista de los costes, García desvela que hacerse cargo del recinto supone un déficit anual de más de cien mil euros para las arcas municipales. "Lo mejor es que lo asuma el Principado dentro de las políticas para el campo asturiano", afirmó el regidor en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA.