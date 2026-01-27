El club Judo Corujo de Pola de Siero se alza con el bronce en la Copa del Mundo

La pareja formada por Mario Corujo y Esteban Díaz, del club Judo Corujo de Pola de Siero, se alzó este fin de semana con la medalla de bronce en la Copa del Mundo Kata World Series 2026. La competición, celebrada por primera vez en España, tuvo lugar en el polideportivo de El Llano, en Gijón, el pasado fin de semana, y reunió a 140 judokas de diez nacionalidades.

Por la izquierda, Esteban Díaz y Mario Corujo, con sus medallas de bronce tras la celebración de la Copa del Mundo. / E. D.

La pareja sigue sumando medallas a su palmarés siendo la actual campeona de España, además de contar con varios títulos a nivel regional, nacional e internacional.

Además de Mario Corujo y Esteban Díaz, otras dos parejas del mismo club lograron puestos de consideración en el campeonato. Así, Manu Camino y Rubén Lobeto se situaron en cuarta posición en Katame No Kata, mientras Xosé Manel y Jaime Noval obtuvieron un séptimo puesto en la categoría Kodokan Goshin Jutsu.