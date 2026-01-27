El club Judo Corujo de Pola de Siero se alza con el bronce en la Copa del Mundo
La pareja formada por Mario Corujo y Esteban Díaz consiguió la medalla en la prueba celebrada en Gijón este fin de semana
Lucía Rodríguez
La pareja formada por Mario Corujo y Esteban Díaz, del club Judo Corujo de Pola de Siero, se alzó este fin de semana con la medalla de bronce en la Copa del Mundo Kata World Series 2026. La competición, celebrada por primera vez en España, tuvo lugar en el polideportivo de El Llano, en Gijón, el pasado fin de semana, y reunió a 140 judokas de diez nacionalidades.
La pareja sigue sumando medallas a su palmarés siendo la actual campeona de España, además de contar con varios títulos a nivel regional, nacional e internacional.
Además de Mario Corujo y Esteban Díaz, otras dos parejas del mismo club lograron puestos de consideración en el campeonato. Así, Manu Camino y Rubén Lobeto se situaron en cuarta posición en Katame No Kata, mientras Xosé Manel y Jaime Noval obtuvieron un séptimo puesto en la categoría Kodokan Goshin Jutsu.
- El Águila Negra de Colloto echa el vuelo: comienzan las primeras obras para transformar la antigua fábrica de cervezas en el Edificio del Agua del Principado
- La gran tienda 'low cost' de Amancio Ortega que ya arrasa en Asturias: un diseño muy cuidado
- El drama de Rufino Meana, de 90 años, obligado a abandonar su casa en Pañeda (Siero): 'He pasado mucho miedo
- Colas en el tanatorio para despedir en Pola de Siero a José María González, 'Pocholo', un 'gran empresario y mejor persona
- La Fresneda sigue engordando el padrón de Siero: 'Es el mejor lugar para vivir con niños
- La obra de urbanización de un tramo de la Avenida de Oviedo de El Berrón, a punto de concluir
- Siero concederá la Medalla de Oro del municipio a José Manuel García Suárez, fundador de Grupo Roxu
- Fallece José María González, de Comercial Pocholo, emblemático negocio de El Berrón con más de medio siglo de historia