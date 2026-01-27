Crean la plataforma "Siero por el Agua", que tuvo su primera reunión en Carbayín

La plataforma de reciente creación "Siero por el Agua" celebró ayer su primera charla informativa. La reunión tuvo lugar en el centro polivalente de Santa Marta, en Carbayín, que reunió alrededor de una treintena de personas. El colectivo nace con el objetivo de "articular una respuesta a la pretensión del gobierno de Siero de externalizar la gestión del servicio de agua municipal".

El colectivo comenzó este martes la campaña de recogida de firmas con la que busca alcanzar los 6.100 apoyos necesarios para solicitar al Ayuntamiento que convoque una consulta ciudadana en la que inste a los vecinos a pronunciarse sobre si son o no partidarios de la privatización o no de la gestión del servicio de agua municipal. "Una decisión de tal calado, que afecta a un bien de primera necesidad y que condiciona su gestión durante décadas, debería abordarse con una consulta popular; hacerlo de otro modo es secuestrar la soberanía ciudadana”, afirman desde la plataforma.

Búsqueda de apoyos en los grupos municipales

La plataforma Siero por el Agua avanzó que ha formado tres grupos de trabajo y que su intención es "organizar un debate público al que se invitará a todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento". De esta manera, cada uno de ellos "podrá explicar de forma directa sus propuestas y el sentido de sus votaciones". "Como ciudadanos de Siero merecemos que quienes van a decidir sobre un servicio público para los próximos 30 años, argumenten públicamente el motivo de su voto porque no deberían tener nada que ocultar", sentenciaron.

Tras esta primera toma de contacto en Santa Marta de Carbayín, los portavoces del colectivo tienen previsto ofrecer una nueva charla este viernes, 30 de enero, a las 19.30 horas, en las antiguas escuelas de Granda.