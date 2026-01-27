Detenido por el robo de cable en Siero tras ser pillado in fraganti cuando forzaba varias farolas y arquetas en Granda
El joven, de 19 años y vecino del concejo, pasará a disposición judicial
P. T.
La Guardia Civil sorprendió este lunes por la tarde a un joven de 19 años mientras forzaba varias farolas y arquetas del alumbrado público del polígono Proni, en Granda. Se trata del mismo que había sido investigado hace unos días y al que se le imputó un delito continuado de robo de cable de cobre en varios polígonos de Siero. Ha sido detenido y pasará a disposición judicial.
Fue una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Noreña la que procedió a la detención del joven, vecino de Siero, como presunto autor de un delito de robo con fuerza. Fue pillado "in fraganti" por la patrulla de servicio cuando forzaba varias farolas y arquetas, informa la Guardia Civil.
Justo ayer lunes el alcalde de Siero, Ángel García, "Cepi", se reunió por la mañana con la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, para abordar el problema de los robos continuados que se vienen sufriendo en distintos polígonos desde el pasado octubre.
El regidor los cifró en más de una veintena y ya este lunes se refirió al "buen trabajo" que están realizando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para atajar esta situación.
Al joven se le imputaban ya ayer 9 robos de cable en varios polígonos sierenses.
