Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Descarrilamiento en AsturiasCarrera ilegal GijónBrote sarna Hospital Valle del NalónMichael SchumacherAmbulancia AeropuertoLoterías y Apuestas del Estado
instagramlinkedin

Detenido por el robo de cable en Siero tras ser pillado in fraganti cuando forzaba varias farolas y arquetas en Granda

El joven, de 19 años y vecino del concejo, pasará a disposición judicial

Estado en que quedó una de las arquestas del polígono.

Estado en que quedó una de las arquestas del polígono. / Guardia Civil

P. T.

Oviedo

La Guardia Civil sorprendió este lunes por la tarde a un joven de 19 años mientras forzaba varias farolas y arquetas del alumbrado público del polígono Proni, en Granda. Se trata del mismo que había sido investigado hace unos días y al que se le imputó un delito continuado de robo de cable de cobre en varios polígonos de Siero. Ha sido detenido y pasará a disposición judicial.

Fue una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Noreña la que procedió a la detención del joven, vecino de Siero, como presunto autor de un delito de robo con fuerza. Fue pillado "in fraganti" por la patrulla de servicio cuando forzaba varias farolas y arquetas, informa la Guardia Civil.

Estado en que quedó una de las farolas.

Estado en que quedó una de las farolas. / A. S.

Justo ayer lunes el alcalde de Siero, Ángel García, "Cepi", se reunió por la mañana con la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, para abordar el problema de los robos continuados que se vienen sufriendo en distintos polígonos desde el pasado octubre.

El regidor los cifró en más de una veintena y ya este lunes se refirió al "buen trabajo" que están realizando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para atajar esta situación.

Noticias relacionadas

Al joven se le imputaban ya ayer 9 robos de cable en varios polígonos sierenses.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Águila Negra de Colloto echa el vuelo: comienzan las primeras obras para transformar la antigua fábrica de cervezas en el Edificio del Agua del Principado
  2. La gran tienda 'low cost' de Amancio Ortega que ya arrasa en Asturias: un diseño muy cuidado
  3. El drama de Rufino Meana, de 90 años, obligado a abandonar su casa en Pañeda (Siero): 'He pasado mucho miedo
  4. Colas en el tanatorio para despedir en Pola de Siero a José María González, 'Pocholo', un 'gran empresario y mejor persona
  5. La Fresneda sigue engordando el padrón de Siero: 'Es el mejor lugar para vivir con niños
  6. La obra de urbanización de un tramo de la Avenida de Oviedo de El Berrón, a punto de concluir
  7. Siero concederá la Medalla de Oro del municipio a José Manuel García Suárez, fundador de Grupo Roxu
  8. Fallece José María González, de Comercial Pocholo, emblemático negocio de El Berrón con más de medio siglo de historia

El club Judo Corujo de Pola de Siero se alza con el bronce en la Copa del Mundo

Detenido por el robo de cable en Siero tras ser pillado in fraganti cuando forzaba varias farolas y arquetas en Granda

Detenido por el robo de cable en Siero tras ser pillado in fraganti cuando forzaba varias farolas y arquetas en Granda

Siero firma con el Real Oviedo una promoción más ambiciosa del municipio en el Carlos Tartiere: estos son los términos del nuevo contrato

La "Pitufina ferroviaria" ya está en El Berrón y es una jefa de estación: así se ve la gran figura con gorra y silbato que alcanza los 5 metros

La "Pitufina ferroviaria" ya está en El Berrón y es una jefa de estación: así se ve la gran figura con gorra y silbato que alcanza los 5 metros

Oleada de robos de cable en los polígonos de Siero, más de una veintena desde el pasado mes de octubre

Oleada de robos de cable en los polígonos de Siero, más de una veintena desde el pasado mes de octubre

Trenes

La Tercera Liga Asturiana de Videojuegos, en Siero: Lugones acogerá el 31 de enero la competición en el Centro Polivalente

La Tercera Liga Asturiana de Videojuegos, en Siero: Lugones acogerá el 31 de enero la competición en el Centro Polivalente

El alcalde de Siero, en el congreso de UGT: "No estamos para perder ninguna inversión ni para debates que ahí fuera ya no existen"

Tracking Pixel Contents