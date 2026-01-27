Oleada de robos de cable en los polígonos de Siero, más de una veintena desde el pasado mes de octubre

Siero sufre una oleada de robos de cable de cobre en los polígonos industriales del municipio que está generando graves problemas al afectar a servicios como el del alumbrado o provocar cortes de luz. La situación preocupa y mucho al alcalde, Ángel García, que ayer se reunió en Oviedo con la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, y con responsables de Policía Nacional y Guardia Civil para abordar el asunto. El regidor cifra en más de una veintena los hurtos de este tipo que se vienen sufriendo desde octubre en distintas áreas empresariales y avanzó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están realizando un gran trabajo para poner fin a la situación.

"Estamos teniendo robos de cable de cobre y tapas de registro de manera reiterada, que nos están afectando mucho en materia de seguridad y que provocan cortes luz y falta de iluminación. Sucede en las áreas industriales de manera general, llevamos más de veinte robos de cable que ocasionan grandes transtornos al quedar sin luz la zona afectada. Y luego hay que tener en cuenta que llevamos casi 100.000 euros en coste de reparaciones, que se dice pronto", indicó el alcalde.

En este marco se produjo el encuentro con la delegada del Gobierno y los responsables de Policía Nacional y Guardia Civil, que fue "muy satisfactorio", ya que "están haciendo un trabajo muy bueno para esclarecer los robos y para corregir esta situación". El regidor confirmó que se está avanzando y se está cerca de resolver la situación gracias al plan de actuaciones desplegadas por los agentes.

Daños en Proni, Granda II y Llames

Precisamente ayer la Guardia Civil comunicó públicamente que está investigando a un joven por un delito continuado de robo de cable de cobre en varios polígonos de Siero (Proni, Granda II y Llames). Por el momento se le imputan hasta 9 hurtos, y la valoración de lo sustraído, junto a los daños ocasionados, asciende a la cantidad de 14.212 euros.

La Benemérita indicó que el Ayuntamiento de Siero ha venido denunciando en distintas fechas los robos en dependencias de la Guardia Civil de Noreña. La primera vez octubre para referirse a un hurto en septiembre, cuando se sustrajo el cableado de cobre de las instalaciones del alumbrado público de la carretera de Colloto-Viella, en el polígono industrial sierense de Llames. Como consecuencia de ese hecho, había daños en las farolas del polígono, en el firme del hormigón y corte de suministro eléctrico.

Igualmente, denunció otros tres hurtos de cableado a finales del mes de septiembre y un quinto robo de cable de cobre a principios de octubre del 2025 en los polígonos de Proni, Granda II y Llames, que valoró, junto a los daños causados, en 10.202 euros.

A principios de noviembre, el Ayuntamiento de Siero presentó nueva denuncia: otros tres hurtos de cable de cobre ocurridos entre el 23 y el 31 de octubre en las instalaciones del alumbrado público de los polígonos de Naón, Bobes y Nueva Granda, valorando en esta ocasión lo hurtado y los daños ocasionados en 4.010 euros.

Un vecino de 19 años

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil de Noreña fueron traspasadas a los investigadores de la compañía de Langreo, que continuó con las gestiones para esclarecer los delitos a través de inspecciones sobre el terreno en los polígonos y en estrecho contacto con los trabajadores. Esta labor hizo que tras producirse otro hurto de cable de cobre el 5 de noviembre, "la Guardia Civil consiguiera aseverar la participación de un joven de 19 años de edad, vecino de Siero, conocido por los agentes al tener varios antecedentes por delitos contra el patrimonio".

Para poder confirmar la participación de este joven en el resto de hechos denunciados, los investigadores realizaron inspecciones en varios centros gestores de residuos cercanos y en el domicilio del sospechoso, "dando resultado positivo en uno de estos centros, en el que se pudo comprobar que la pareja sentimental del investigado había realizado la venta de cable de cobre en fechas coincidentes con todos los hurtos denunciados". Una vez asegurada la participación del sospechoso, se procedió a su localización y a investigarle por estos hechos, concluye la información facilitada por los agentes.