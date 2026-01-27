La "Pitufina ferroviaria" ya está en El Berrón y es una jefa de estación: así se ve la gran figura con gorra y silbato que alcanza los 5 metros
La iniciativa de su colocación surgió tras una petición vecinal al Ayuntamiento
La "Pitufina ferroviaria" ya está en El Berrón. Esta mañana se ha procedido a su colocación, que todavía se está rematando antes del acto oficial de presentación de la figura.
Se trata de una jefa de estación, con su gorra típica del puesto, su silbato y otros atributos propios de este tipo de desempeño, que conocen bien en una localidad de tradición ferroviaria.
La figura, que alcanza los 5 metros sobre su peana de hormigón, es la tercera de estos populares personajes que se instala en Siero. En este caso llega a la localidad tras una petición vecinal que apostaba por contar con una pieza singular en un espacio urbano que está siendo renovado.
El Ayuntamiento ya ha instalado otras dos grandes figuras de este tipo: una en Lugones, el "Pitufo Gruñón", en la zona de la rotonda de Puente Nora, y otra en la Pola, la "Pitufina karateca", en el acceso a la capital sierense desde la Autovía Minera.
Embajadores de los Objetivos de Desarrollo Urbano Sostenible
Siero ha elegido estas figuras para representarle porque los Pitufos son embajadores de la ONU de los Objetivos de Desarrollo Urbano Sostenible con los que se identifica el municipio y su proyecto de Siero Verde.
El Ayuntamiento de Siero firmó en 2023 con los propietarios de la marca de Los Pitufos un convenio de colaboración para llevar a cabo acciones de sensibilización y concienciación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Véronique Culliford, presidenta fundadora de Los Pitufos, e hija de Peyo, su creador, suscribió personalmente el convenio con una visita al Ayuntamiento de Siero.
