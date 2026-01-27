Siero firma con el Real Oviedo una promoción más ambiciosa del municipio en el Carlos Tartiere: estos son los términos del nuevo contrato

El alcalde de Siero, Ángel García, “Cepi”, y el presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, acaban de suscribir el contrato para llevar a cabo la campaña de publicidad "Siero, un lugar para vivir" que se desarrollará con el club deportivo.

La colaboración de esta temporada, la cuarta consecutiva, se amplía con respecto a las anteriores. Así, además de las dos vallas con el logotipo de Siero en el Estadio Carlos Tartiere, ahora también se proyecta la marca del municipio en las pantallas Led durante el descanso y se reproducirá un spot publicitario del concejo en los videomarcadores en los días de partido. El acuerdo entre el Consistorio y el Real Oviedo es de 30.000 euros.

Siero mantiene una estrecha relación con el club, que ha culminado con el logro de traer a Siero la futura Ciudad Deportiva del Oviedo, que se levantará en la zona de La Belga.

Hace solo unos días, el pasado 23 de enero, el Ayuntamiento de Siero aprobó en Junta de Gobierno el plan especial de La Belga, instrumento a través del que se desarrollará el equipamiento. El gobierno local ya ha remitido además el documento a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) para su aprobación definitiva. Esto representa el penúltimo filtro antes de empezar las obras, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital ya el pasado jueves.