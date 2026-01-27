Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Descarrilamiento en AsturiasCarrera ilegal GijónBrote sarna Hospital Valle del NalónMichael SchumacherAmbulancia AeropuertoLoterías y Apuestas del Estado
instagramlinkedin

Siero firma con el Real Oviedo una promoción más ambiciosa del municipio en el Carlos Tartiere: estos son los términos del nuevo contrato

Ángel García, "Cepi", y Martín Peláez acaban de suscribir el documento, con una dotación económica de 30.000 euros

Ángel García, &quot;Cepi&quot;, y Martín Peláez, este martes, en el Ayyuntamiento de Siero, firmando el acuerdo.

Ángel García, "Cepi", y Martín Peláez, este martes, en el Ayyuntamiento de Siero, firmando el acuerdo. / A. S.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Pola de Siero

El alcalde de Siero, Ángel García, “Cepi”, y el presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, acaban de suscribir el contrato para llevar a cabo la campaña de publicidad "Siero, un lugar para vivir" que se desarrollará con el club deportivo.

La colaboración de esta temporada, la cuarta consecutiva, se amplía con respecto a las anteriores. Así, además de las dos vallas con el logotipo de Siero en el Estadio Carlos Tartiere, ahora también se proyecta la marca del municipio en las pantallas Led durante el descanso y se reproducirá un spot publicitario del concejo en los videomarcadores en los días de partido. El acuerdo entre el Consistorio y el Real Oviedo es de 30.000 euros.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Siero

Siero mantiene una estrecha relación con el club, que ha culminado con el logro de traer a Siero la futura Ciudad Deportiva del Oviedo, que se levantará en la zona de La Belga.

Noticias relacionadas y más

Hace solo unos días, el pasado 23 de enero, el Ayuntamiento de Siero aprobó en Junta de Gobierno el plan especial de La Belga, instrumento a través del que se desarrollará el equipamiento. El gobierno local ya ha remitido además el documento a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) para su aprobación definitiva. Esto representa el penúltimo filtro antes de empezar las obras, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital ya el pasado jueves.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Águila Negra de Colloto echa el vuelo: comienzan las primeras obras para transformar la antigua fábrica de cervezas en el Edificio del Agua del Principado
  2. La gran tienda 'low cost' de Amancio Ortega que ya arrasa en Asturias: un diseño muy cuidado
  3. El drama de Rufino Meana, de 90 años, obligado a abandonar su casa en Pañeda (Siero): 'He pasado mucho miedo
  4. Colas en el tanatorio para despedir en Pola de Siero a José María González, 'Pocholo', un 'gran empresario y mejor persona
  5. La Fresneda sigue engordando el padrón de Siero: 'Es el mejor lugar para vivir con niños
  6. La obra de urbanización de un tramo de la Avenida de Oviedo de El Berrón, a punto de concluir
  7. Siero concederá la Medalla de Oro del municipio a José Manuel García Suárez, fundador de Grupo Roxu
  8. Fallece José María González, de Comercial Pocholo, emblemático negocio de El Berrón con más de medio siglo de historia

El club Judo Corujo de Pola de Siero se alza con el bronce en la Copa del Mundo

Detenido por el robo de cable en Siero tras ser pillado in fraganti cuando forzaba varias farolas y arquetas en Granda

Detenido por el robo de cable en Siero tras ser pillado in fraganti cuando forzaba varias farolas y arquetas en Granda

Siero firma con el Real Oviedo una promoción más ambiciosa del municipio en el Carlos Tartiere: estos son los términos del nuevo contrato

La "Pitufina ferroviaria" ya está en El Berrón y es una jefa de estación: así se ve la gran figura con gorra y silbato que alcanza los 5 metros

La "Pitufina ferroviaria" ya está en El Berrón y es una jefa de estación: así se ve la gran figura con gorra y silbato que alcanza los 5 metros

Oleada de robos de cable en los polígonos de Siero, más de una veintena desde el pasado mes de octubre

Oleada de robos de cable en los polígonos de Siero, más de una veintena desde el pasado mes de octubre

Trenes

La Tercera Liga Asturiana de Videojuegos, en Siero: Lugones acogerá el 31 de enero la competición en el Centro Polivalente

La Tercera Liga Asturiana de Videojuegos, en Siero: Lugones acogerá el 31 de enero la competición en el Centro Polivalente

El alcalde de Siero, en el congreso de UGT: "No estamos para perder ninguna inversión ni para debates que ahí fuera ya no existen"

Tracking Pixel Contents