El uso de las asignaciones anuales a los grupos municipales enfrenta a PP y PSOE en Siero: así es la última polémica política en el concejo

El PP de Siero estudia denunciar ante el Tribunal de Cuentas al grupo municipal socialista, al que acusa de "haber intentado colar" con cargo a su asignación anual de 70.000 euros gastos del PSOE que no estarían autorizados por la normativa y que sumarían "más de 16.000 euros". Según el portavoz popular, Juan Luis Berros, entre esos gastos del partido que los socialistas "intentaron cargar al Ayuntamiento de forma indebida" figuran "más de mil euros en ramos de flores para funerales, el arrendamiento de una cochera en la Pola, soportes informáticos, facturas de telefonía y 81 bolsas de regalos valorados en más de 700 euros, entre otras cuestiones".

Según Berros, se trata de facturas correspondientes al ejercicio de 2024 que no pasaron el filtro de la Intervención municipal, que habría instado al PSOE a devolver esos 16.000 euros. "Desconozco si se ha producido esa devolución, pero lo que parece quedar clara es la tentativa de colar gastos del partido que no están autorizados a cargo del Ayuntamiento", subrayó el portavoz del principal grupo de la oposición municipal, quien descartó acudir al juzgado a denunciar estos hechos. "Es posible que la Fiscalía actúe de oficio, dado que los grupos municipales no tenemos capacidad procesal para interponer denuncias penales", indicó Berros, que apunta al Tribunal de Cuentas. "Lo estamos estudiando", señaló.

A juicio del portavoz del PP, "la Fiscalía podría apreciar un delito de malversación, por destinar fondos públicos a objetivos no previstos por la ley, o una infracción administrativa por el incumplimiento de la Ley de Transparencia".

Las acusaciones formuladas por el portavoz popular ya fueron replicadas este mismo miércoles por el alcalde, el socialista Ángel García (Cepi), quien acusó a Berros de "no entender nada". "Hay unas bases por las cuales se aporta un dinero a los grupos,que se debe de justificar en tiempo y forma. A partir de ahí, Intervención analiza las facturas y, de las que no se aceptan, o se reintegra el dinero o no se recibe", detalló el regidor, quien puntualizó que el grupo socialista "devolvió el año pasado más de veinte mil euros que no gastamos".

García añadió que incluir gastos del partido dentro de la consignación anual que tienen los grupos es legal. En este sentido, aludió a un cambio en la legislación que dejó la puerta abierta a que se transfiera al partido "lo que se quiera". "Nosotros podríamos coger los 70.000 euros de asignación y transferirlos integramente al PSOE, algo que sería legal presentando la justificación correspondiente, pero devolvimos unos 26.000 euros el año anterior", incidió Cepi, que animó a Berros a "acudir al juzgado si estima que hay algo ilegal".

El Alcalde también defendió que el grupo municipal del PSOE le pague el alquiler de un vehículo. "Por mi cargo tengo derecho a coche y chófer, pero no los usó por razones que la gente normal entenderá perfectamente. Por un lado, no me sentiría cómodo y, por otro, saldría mucho más caro", zanjó Cepi.