El Carnaval también es una "aventura en el espacio" en Siero, con actividades deportivas en la Pola, Lugones y La Fresneda

El Patronato programa campus y talleres que se desarrollarán durante los días 16 y 17 de febrero

Virginio Ramírez (izquierda) y Jesús Abad, este miércoles, durante la presentación de la programación, en el Ayuntamiento de Siero. / A. S.

Pola de Siero

“Una aventura en el espacio”. Es el lema de las actividades que el Patronato Deportivo Municipal (PDM) de Siero organiza para los días de Carnaval en la Pola, Lugones y La Fresneda. Tendrán lugar el 16 y 17 de febrero, con distintas propuestas en cada localidad para las que es necesario inscribirse. Los interesados en apuntarse pueden hacerlo desde el 2 de febrero a las 9.00 horas, bien en instalaciones del patronato o bien a través de su plataforma online según el caso.

La propuesta de la jornada deportiva que lleva por título "Misión a marte" se desarrollará en el polideportivo de Lugones el día 16 y en el nuevo de la Pola el 17 en horario de 10.00 a 14.00 horas. Hay 35 plazas, está dirigido a alumnos de Primaria y las inscripciones deben realizarse a través de la plataforma web del Patronato.

Plazas e inscripciones

Mientras, la actividad del "Campus rítmico alienígena" se celebrará el lunes 16 en el polideportivo nuevo de Pola de Siero y el martes 17 en el polideportivo de Lugones. En ambos casos el horario es de 10.00 a 14.00 horas. Con 35 plazas está dirigido a las alumnas de gimnasia rítmica del patronato. Las inscripciones tienen que hacerse en las instalaciones del PDM.

Por último, el taller “Baila y juega como un astronauta” se celebrará el lunes 16 en el polideportivo de La Fresneda, de 18.15 a 19.00 horas. El martes 17 se desarrollará en el de Lugones, de 12.15 a 13.15 horas, y en el polideportivo nuevo de Pola de Siero de 11.30 a 12.30 horas. En cada caso hay 15 plazas para los alumnos de Psicomotricidad. Las inscripciones se realizan en las instalaciones del PDM.

En caso de no cubrirse las plazas, a partir del 10 de febrero a las 9.00 horas, se abrirá la inscripción para el resto de abonados al patronato, destacan los responsables de esta propuesta que presentaron este miércoles el concejal de Deportes de Siero, Jesús Abad, y el director del PDM Virginio Ramírez.

Cartel promocional de las actividades del Patronato Deportivo Municipal de Siero.

Cartel promocional de las actividades del Patronato Deportivo Municipal de Siero. / A. S.

