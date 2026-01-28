Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Castellana Properties vende el área comercial anexa a Parque Principado en una operación que afecta a nueve centros en España

La zona afectada es exclusivamente el ámbito donde se ubican negocios como Conforama

Zona anexa a Parque Principado. / G. M.

Oviedo

El grupo de inversión Castellana Properties ha llegado a un acuerdo con Ares Real Estate funds, filial de la gestora de inversiones Ares Management Corporation, para la venta de su porfolio de parques comerciales en España, un total de nueve activos, entre ellos el ámbito comercial anexo a Parque Principado, zona donde se ubican algunos negocios como Conforama. Se espera que la operación se cierre el próximo 1 de abril.

En concreto, los parques comerciales incluidos en esta operación son este ámbito de Parque Principado en Asturias, Granaita y Motril en Granada, Parque Oeste en Madrid, La Heredad y La Serena en Badajoz, Ciudad del Transporte en Castellón, Marismas del Polvorín en Huelva y Pinatar Park en Murcia.Tras la formalización de la venta, la socimi (Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario)  Castellana Properties continuará gestionando los activos durante un periodo de cinco años. Tras este periodo de tiempo evaluará la continuación del contrato de gestión.

Castellana Properties nació en 2015 y era propietaria de 21 centros y parques comerciales en España y Portugal y con una superficie bruta alquilable de 567.689 metros cuadrados. El valor total de la cartera de la compañía se sitúa alrededor de los 1.772 millones de euros.

Además de los centros en España, cuenta con otros en Lisboa, Sintra, Funchal (Madeira) y en la región Norte (Oporto), en Portugal.

