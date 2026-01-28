Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Descarrilamiento en AsturiasCarrera ilegal GijónBrote sarna Hospital Valle del NalónMichael SchumacherAmbulancia AeropuertoLoterías y Apuestas del Estado
instagramlinkedin

Familias de la escuelina El Carmín reclaman soluciones ante la falta de educadores y la reducción horaria: "No es aceptable"

Malestar entre las madres y padres del centro poleso, que denuncian que se complican las condiciones para poder conciliar

Protesta de las familias de alumnos de la escuela infantil El Carmín de Siero.

Protesta de las familias de alumnos de la escuela infantil El Carmín de Siero. / Christian García

Christian García

Pola de Siero

Las familias del alumnado de la escuela infantil El Carmín, de Pola de Siero, piden soluciones ante la situación generada por las dos bajas de educadores que no se han cubierto hasta la fecha, supuestamente por falta de personal en la bolsa de trabajadores, dicen los padres. A ello se suma, destacan los afectados, que desde la dirección se comunicó este miércoles que se va a proceder a una reducción de jornada en el centro a partir del 2 de febrero.

"Desde noviembre falta una educadora. En teoría se iba a cubrir la baja, pero no hay vacante para cubrirla porque no hay bolsa de trabajadores en Siero", declaró Altea Ruiz, madre de un alumno de la escuela sierense. Ruiz se refirió a que, tras una segunda baja que se produjo en enero, tan solo hay cuatro educadoras para casi 40 alumnos. "Vamos a ver si somos capaces de solucionarlo, porque ya está bien. Pero si la primera baja no se cubrió, la segunda tampoco se van a hacer cargo", lamentó.

Según indicó esta madre, el grupo de familias afectadas se puso en contacto con el Ayuntamiento de Siero pero "no recibimos ninguna respuesta". "No es aceptable. Aparte de correr un riesgo con los niños, corren riesgo las educadoras porque es el doble de trabajo para ellas. Son niños que empiezan a caminar, que están aprendiendo a comer... Es el doble de carga para ellas y las está consumiendo", añadió Ruiz.

"Unos podrán arreglarse, pero otros no, esto no es normal"

Por su parte, Joana Fernández se mostró contundente tras el comunicado recibido este miércoles. En él, el centro indicó que se va a poner en marcha una reducción horaria, por la que la entrada pasará a ser de 8.00 a 8.30 horas, suprimiendo el servicio de desayuno anterior. Mientras, el horario de salida se adelanta media hora: si antes era a las 16.00 horas ahora será a las 15.30 horas. "Algunos padres están muy afectados. Unos podrán arreglarse, pero no es lo normal", lamentó Fernández, que declaró que "no es normal" que se aplique esta medida tras padecer dos bajas entre las educadoras.

Esta reducción horaria trastoca los horarios de muchos padres, incidió Fernández. "Se puede ser flexible, pero si se es por la mañana no se puede ser por la tarde", comentó.

Noticias relacionadas

Por su parte, Ruiz confesó que "no sé ni cómo lo voy a hacer para gestionarlo". En su caso, la reducción horaria no le afecta en horario matinal, pero por la tarde "hay veces que salgo a las tres, otras a y media, otras a las cuatro menos cuarto...". Por ello, reconoció que se verá "obligada" a recurrir a alguien que pueda recoger a su hijo en caso de imposibilidad. "Voy a tener que pedírselo a la abuela o a la madrina, que también tiene a su hija aquí. Esta situación te obliga a tirar de contactos porque si no es imposible", criticó.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La gran tienda 'low cost' de Amancio Ortega que ya arrasa en Asturias: un diseño muy cuidado
  2. El drama de Rufino Meana, de 90 años, obligado a abandonar su casa en Pañeda (Siero): 'He pasado mucho miedo
  3. Colas en el tanatorio para despedir en Pola de Siero a José María González, 'Pocholo', un 'gran empresario y mejor persona
  4. La Fresneda sigue engordando el padrón de Siero: 'Es el mejor lugar para vivir con niños
  5. La obra de urbanización de un tramo de la Avenida de Oviedo de El Berrón, a punto de concluir
  6. Siero concederá la Medalla de Oro del municipio a José Manuel García Suárez, fundador de Grupo Roxu
  7. Fallece José María González, de Comercial Pocholo, emblemático negocio de El Berrón con más de medio siglo de historia
  8. EDP Energía se instalará en Bobes: este es el millonario proyecto de la compañía para el poligono sierense que ya tiene luz verde municipal

Familias de la escuelina El Carmín reclaman soluciones ante la falta de educadores y la reducción horaria: "No es aceptable"

El Carnaval también es una "aventura en el espacio" en Siero, con actividades deportivas en la Pola, Lugones y La Fresneda

El Carnaval también es una "aventura en el espacio" en Siero, con actividades deportivas en la Pola, Lugones y La Fresneda

El uso de las asignaciones anuales a los grupos municipales enfrenta a PP y PSOE en Siero: así es la última polémica política en el concejo

El uso de las asignaciones anuales a los grupos municipales enfrenta a PP y PSOE en Siero: así es la última polémica política en el concejo

La marca de esquí y deportes de montaña más famosa arrasa con su primera tienda en Asturias, la segunda en el norte de España: "Un espacio de referencia para equiparse bien para la práctica del outdoor"

La marca de esquí y deportes de montaña más famosa arrasa con su primera tienda en Asturias, la segunda en el norte de España: "Un espacio de referencia para equiparse bien para la práctica del outdoor"

Las obras del saneamiento de Cotiellos, Recuistu y La Piniella dará servicio a 194 vecinos de estos núcleos de Valdesoto (Siero)

Las obras del saneamiento de Cotiellos, Recuistu y La Piniella dará servicio a 194 vecinos de estos núcleos de Valdesoto (Siero)

Castellana Properties vende el área comercial anexa a Parque Principado en una operación que afecta a nueve centros en España

Castellana Properties vende el área comercial anexa a Parque Principado en una operación que afecta a nueve centros en España

Ángel García, sobre el futuro del mercado de ganados de la Pola: "No es un servicio municipal, debe financiarlo el responsable de la actividad y no el Ayuntamiento"

Ángel García, sobre el futuro del mercado de ganados de la Pola: "No es un servicio municipal, debe financiarlo el responsable de la actividad y no el Ayuntamiento"

Crean la plataforma "Siero por el Agua", que tuvo su primera reunión en Carbayín

Crean la plataforma "Siero por el Agua", que tuvo su primera reunión en Carbayín
Tracking Pixel Contents