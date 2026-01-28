La marca de esquí y deportes de montaña más famosa arrasa con su primera tienda en Asturias, la segunda en el norte de España: "Un espacio de referencia para equiparse bien para la práctica del outdoor"

Estamos en enero y todavía queda temporada de esquí, así que los amantes de este deporte y del snowboard aún tienen tiempo de disfrutar. Sobre todo ahora, que está nevando prácticamente por toda España. Eso sí para ello hay que abrigarse y, sobre todo, equiparse bien. Para ello, Parque Principado, en Siero, cuenta con una nueva tienda que es ideal para los amantes de la montaña. Columbia, la firma especializada en moda y equipamiento deportivo para actividades al aire libre, llega a Parque Principado con un espacio perfecto que nos acerca colecciones de ropa, calzado y accesorios de alto rendimiento, confeccionadas siguiendo su enfoque de innovación funcional.

Esta marca es mucho más que una tienda de ropa: es un punto de encuentro para los amantes del aire libre. Su propuesta combina innovación, funcionalidad y diseño, ofreciendo colecciones pensadas para que disfrutes de la naturaleza sin renunciar al estilo, y que incorporan innovadoras tecnologías que te mantienen protegido durante todo el año, desde el frío más extremo hasta el calor y el sol más intensos, de la cabeza a los pies.

En su nueva tienda de Parque Principado puedes encontrar prendas, calzado y equipamiento para hombre, mujer y niño, pensados para acompañarte y protegerte en cualquier aventura. Desde chaquetas técnicas, forros polares, pantalones y camisetas, hasta calzado para senderismo, trail running o uso urbano. También disponen de accesorios como mochilas, gorras y guantes.

Esta nueva apertura en una parada perfecta para quienes buscan equiparse con productos de alta calidad y preparados para cualquier clima. “Con la apertura en Asturias cerramos un 2025 posicionando dos tiendas en el norte de España, lo que era un objetivo claro para nosotros este año. Esta nueva tienda nos acerca a la comunidad local y nos permite ofrecerle un espacio de referencia para equiparse bien para la práctica del outdoor. Aún no tenemos los planes cerrados para el próximo año, pero ya estamos empezando a trabajar para poder seguir expandiendo la presencia de la marca en nuestro país”, ha declarado José María Alabern, director regional en Iberia de la marca. El nuevo establecimiento cuenta con una superficie total de 142 metros cuadrados.

Por ejemplo, con la llegada del frío y las bajas temperaturas, esta tienda es la aliada ideal para mantenerse abrigados esta temporada con chaquetas acolchadas, calzado que aísla del frío y nos permite pisar todo tipo de superficies mientras nuestros pies están cómodos y calientes... Pesca, senderismo, esquí, carrera de montaña... En esta tienda podrás encontrar todo lo que necesitas.