Las obras del saneamiento de Cotiellos, Recuistu y La Piniella dará servicio a 194 vecinos de estos núcleos de Valdesoto (Siero)

Las obras del saneamiento de Cotiellos, Recuistu y La Piniella, en la parroquia de Valdesoto, suponen una inversión de 884.473 euros y darán servicio a 194 vecinos de estas localidades, indicaron ayer el alcalde, Ángel García, y el concejal de Abastecimiento de Agua, Pergentino Martínez, que visitaron la zona, donde los trabajos ya están en marcha.

Estos núcleos carecían de red de saneamiento, salvo una zona de La Piniella que cuenta con algún tramo de colector vecinal, aunque vierte al terreno natural. El proyecto que está desarrollando el municipio recoge la ejecución de un total de 2.982 metros de tubería que se conectarán al colector general del arroyo Valdesoto. La iniciativa prevé asimismo la reposición de todos los caminos afectados por las obras una vez estas se terminen.

"Compromiso con el medio ambiente"

El regidor destacó el esfuerzo municipal en en este tipo de actuaciones, porque “comprometernos con el saneamiento es hacerlo con el medio ambiente y con la zona rural”. Hizo balance además de las cantidades destinadas a Valdesoto en este ámbito y señaló que desde 2015 se han desarrollado actuaciones por valor de 3.850.000 euros en la parroquia.

Noticias relacionadas

En el conjunto del municipio, en la última década, el Ayuntamiento de Siero ha invertido cerca de 28 millones de euros en saneamiento en 82 proyectos diferentes dando servicio a 8.759 vecinos y 229 empresas.