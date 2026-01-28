Los "pitufos" de Siero quieren conquistar Asturias: así es el plan municipal para promocionar el concejo con estos populares personajes

Los pitufos se expandirán más allá de los límites de Siero. El alcalde, Ángel García, avanzó este martes que la próxima figura de estos populares personajes de dibujos animados "se instalará fuera del concejo, en uno cercano, e invitará a visitar nuestro municipio". El regidor, que hizo este anunció durante la inauguración de la "Pitufina ferroviaria" de El Berrón, no avanzó el emplazamiento concreto de la siguiente pieza. Sí garantizó que la "familia pitufa" también seguirá creciendo dentro del propio municipio. "Tenemos peticiones de entidades y vecinos. No estamos hablando de grandes inversiones, como es el caso de las fuentes o de otro tipo de decoraciones, así que seguro que habrá más e, incluso, fuera del concejo", subrayó García.

A la vista de que la "Pitufina karateka" de la Pola ha sido objeto de actos vandálicos, el Ayuntamiento ha decidido instalar cámaras de seguridad en el entorno de estas piezas. "Esperamos que sirvan para disuadir un poco", afirmó el regidor sierense, satisfecho con que el diseño elegido para El Berrón "esté muy arraigado con la identidad de esta localidad, donde el ferrocarril lo ha sido todo".

Tras la inauguración de la "Pitufina ferroviaria", que llega a los cinco metros de altura y va incluida en la mejora general de la avenida de Oviedo, con una inversión de casi un millón de euros, el Alcalde confirmó que la próxima inversión de calado en la localidad será la construcción de una rotonda para acabar con el cruce semafórico de la N-634. La previsión es que la obra se licite y ejecute a lo largo de este año, con cargo a los importantes remanentes de tesorería del ejercicio de 2025.

"Con esa actuación concluiremos la rehabilitación de El Berrón, que comenzamos en la plaza del Samoa y que incluyó la plaza del Ferroviario como obra más importante, así como la calle de Los Campones o la rotonda de acceso desde la N-634, que también ha sido un proyecto muy transformador para una localidad a la que le hemos pegado un gran cambio en los últimos años", detalló el regidor.

A la puesta de largo de la "Pitufina" de El Berrón asistió la noreñense María Luz Pañeda Blanco, jubilada del ferrocarril tras 42 años de actividad y una de las primeras jefas de estación que hubo en Asturias, quien valoró la figura como "un homenaje a todos los ferroviarios". Por su lado, Laura Díaz, presidenta de la sociedad de festejos de la localidad, promotora de la instalación de la figura, subrayó que "ha quedado muy bien, me parece la mejor de la tres que hay en Siero". También agradeció al Alcalde que atendiera su petición para adornar de esta manera una de las principales entradas a El Berrón.

La actuación

La avenida de Oviedo tiene una longitud total de 840 metros, de los cuales 480 ya fueron objeto de una reurbanización anterior. El proyecto actual se ha centrado en los 360 metros restantes, en el tramo oriental, que presentaba deficiencias urbanísticas importantes, con aceras discontinuas, una sección transversal irregular, baja accesibilidad peatonal y un estado general de deterioro en pavimentos, mobiliario urbano y redes de servicios. Las obras han tenido como objetivo modernizar y adecuar el vial tanto en su configuración funcional como en sus infraestructuras. Así, se ha procedido a la renovación completa de los pavimentos, aceras y zonas de aparcamiento, ampliando las áreas peatonales y mejorando la accesibilidad. Además, se ha reorganizado la sección transversal para facilitar la circulación más fluida y segura, tanto para los vehículos como para los peatones.

Las obras también incluyeron la sustitución de todas las redes de servicios urbano y el soterramiento de las líneas eléctricas y de telecomunicaciones.