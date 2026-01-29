Fiscalía pide 6 años de prisión para un procesado por agredir sexualmente a la hija de su pareja, con la que convivía en Siero

La Fiscalía del Principado pide 6 años de prisión, entre otras penas y medidas, para un procesado por agredir sexualmente de forma continuada a la hija de su pareja, con la que convivía en Siero. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, celebró este jueves la vista oral y el caso quedó visto para sentencia.

El Ministerio Fiscal sostiene que "el procesado solía jugar con una de las hijas de su pareja", con la que residía en el municipio de Siero, pero, a partir de que la menor, nacida en 2007, cumplió los 14 años, "comenzó a hacerle tocamientos y a intentar darle besos en la boca, a lo que la niña se oponía". Estos hechos ocurrieron hasta que la víctima tenía poco más de 16 años.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años de los artículos 74.1 y 181.1 y 5e) del Código Penal. Y solicita que se condene al procesado a 6 años de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, además del abono de las costas.

Orden de protección

El Juzgado ya acordó una orden de protección, "prohibiendo al procesado aproximarse a ella a menos de 200 metros, a su domicilio, centro educativo o cualquier otro lugar donde se encontrara, así como comunicarse con ella por cualquier medio". Los hechos provocaron secuelas psicológicas en la menor, indica el Ministerio Fiscal.

Además de esta orden de alejamiento, se solicita libertad vigilada durante 5 años, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad; inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante 7 años; e inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión, oficio o actividad, sean o no retribuidos, que conlleven un contacto regular y directo con menores de edad durante 11 años.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el procesado indemnice a la víctima con 5.000 euros, más los intereses legales correspondientes.