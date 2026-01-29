Muralia se consolida en Siero: suma veinte grandes grafitis, despierta el interés de autores internacionales y prepara una sorpresa para este año

El Ayuntamiento de Siero tiene en estudio una importante novedad para la edición de este año del programa Muralia, con el que ya ha recuperado estéticamente veinte medianeras, fachadas y construcciones verticales del concejo. Y es que, por primera vez desde su puesta en marcha en 2019, el plan municipal podría incluir un mural pintado en el suelo. Según indicó este miércoles la concejala de Juventud, Eva Iglesias, hay tres opciones para implantar este nuevo tipo de obra sobre el terreno. Una de ellas es el parque Alfonso X de la Pola.

El programa Muralia cuenta este año con un presupuesto de 80.000 euros, a repartir entre los diferentes proyectos que se acometan. Su número dependerá de los costes, teniendo en cuenta que el nivel de los artistas participantes ya es internacional y que, por tanto, tienen un caché más alto de los que se manejaban cuando esta iniciativa daba sus primeros pasos. Según desveló el alcalde, Ángel García (Cepi), que acompañó a Eva Iglesias en la presentación del plan, "hay autores de nivel que mueven sus agendas para poder trabajar en Siero". Es más, algunos se han puesto en contacto con el Ayuntamiento para mostrar su interés en participar en el proyecto, lo que, a juico del regidor, es "un signo de que la iniciativa está consolidad y tiene éxito". Tres de las obras que se llevaron a cabo en 2021 fueron nominadas al premio de mejor mural del mundo, algo que hizo ganar mucho prestigio a esta cita.

Por la izquierda, Ángel García, Eva Iglesias y Ana Díaz, durante la presentación. / A. S.

Los murales del pasado ejercicio se llevaron a cabo en El Berrón, la Pola y en la senda peatonal que conecta Lugones con La Fresneda. Para Cepi, el "más bonito de todos" es el elaborado por "Nikita 5.7" en El Berrón y que representa un tigre selvático en tres dimensiones.

Temática

El objetivo es que en esta nueva edición se aproveche la recuperación de espacios urbanos con intervenciones artísticas para el fomento de valores medioambientales, si bien los murales también podrán centrar su temática en aspectos como el cambio climático, la juventud, la cultura o aspectos sociales que se consideren de interés.

El plazo para presentar las solicitudes de intervención en el programa Muralia de este año ya se encuentra abierto. Podrán presentar propuestas de espacios a tratar propietarios de edificios y asociaciones vecinales, culturales y sociales, así como vecinos a título particular. La fecha límite es el 7 de febrero. Por su parte, los artistas interesados en tomar parte en esta iniciativa municipal pueden entregar una memoria de su trayectoria en cualquier época del año de cara a su registro por parte de la comisión técnica encargada de valorar obras y ubicaciones. Según precisó el Alcalde, el coste íntegro de las intervenciones es asumido por el Ayuntamiento. "Los propietarios nos ceden el espacio y nosotros lo hacemos todo, incluso si hay que darle una base o arreglar la pared antes de que se inicie la obra artística", indicó García, quien ensalzó el "excelente trabajo" que está realizando la técnica municipal Ana Díaz.

"Esperamos que haya muchas peticiones y que podamos continuar con un proyecto que iniciamos en 2019. Ya llevamos veinte murales que están mejorando notablemente el entorno. El primer año costó mucho trabajo encontrar artistas que quisieran participar y hoy tenemos bastantes peticiones de gente interesada en venir",destacó el Alcalde.