Siero acomete una "reestructuración total" de la Policía Local y recupera el cargo de comisario: este es el plan del Alcalde para que la plantilla "funcione"

El equipo de Gobierno de Siero está llevando a cabo una "reestructuración total" de la Policía Local en la que se incluye la designación de un comisario, plaza que había sido amortizada en 2022 y que ahora se recupera con el objetivo de lograr que el cuerpo "tenga sentido, funciones y preste un buen servicio a la ciudadanía, cumpliendo con sus obligaciones", según indica el alcalde, Ángel García (Cepi). El puesto será de libre designación y se convocará en breve, una vez que el Pleno ya dio luz verde este mismo jueves tanto a la creación tanto de esta plaza como a otra de intendente, con el objetivo de ir creando una estructura de mando. Sin embargo, este último puesto, según avanzó el regidor, no se va a cubrir de momento.

García apuntó que cuando llegó al la Alcaldía, hace una década, se encontró con 58 policías en plantilla. En la actualidad, tras varias prejubilaciones -"a los 59 años y con el 100% del sueldo", precisó el regidor- y traslados a otros municipios quedan en servicio menos de veinte agentes, a los que hay que sumar diez interinos y tres subinspectores. Además de recuperar el cargo de comisario, el Ayuntamiento tiene previsto reforzar el plantel de manera inmediata con la incorporación de seis nuevos agentes, para lo que ya se ha convocado la correspondiente convocatoria de oposición pública. Esta renovación de la plantilla y la creación de una nueva estructura de mando abre las puertas a una nueva etapa en la complicada relación que mantiene el Alcalde con la Policía Local, salpicada de polémicas y acusaciones públicas con los representantes del sindicato Sipla.

El Pleno sacó adelante la propuesta para la creación de las plazas de comisario e intendente de la Policía Local entre críticas de Podemos y del PP. La edil morada, Silvia Tárano, afeó al regidor el impulsar "un experimento, colocando una jefatura sobre una estructura en descomposición", mientras que el popular Juan Luis Berros acusó a García de colocar "comisarios políticos". El Alcalde llamó la atención sobre el hecho de que PP y Podemos "lo critican todo". "Si quitas la plaza de comisario se oponen, pero si propones ponerla también se oponen", afirmó.

Por lo demás, el Pleno ordinario del mes rechazó una moción del PP en la que se solicitaba una solución para el actual estado del puente que atraviesa el río Nora en el núcleo rural del Pedregal. Vecinos de Granda y Argüelles contrarios a la implantación en esas parroquias de parques de batería se concentraron ante el Ayuntamiento para expresar su rechazo y solicitar el apoyo del gobierno local a sus reclamaciones.