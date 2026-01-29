Siero acometerá obras de emergencia en un puente sobre la autovía de Oviedo a Villaviciosa (A-64) para garantizar la seguridad del tráfico: "La situación es grave"

El Ayuntamiento de Siero acometerá obras de urgencia para solucionar los "graves problemas estructurales" detectados por los técnicos en un puente sobre la autovía de Oviedo a Villaviciosa (A-64), concretamente el que comunica las parroquias de Granda y Bobes a la altura del punto kilométrico 28.250 de la vía. Según ha explicado el alcalde, Ángel García (Cepi), la intervención consistirá en la instalación de una red de seguridad para evitar la caída de cascotes sobre la calzada a causa de la situación de deterioro de la estructura.

El puente se construyó dentro del proyecto de la autovía para permitir la continuidad de un camino ya existente en la zona. Aunque se trata de una estructura de titularidad municipal, el regidor sierense estima que su reparación correspondería a la Demarcación de Carreteras en Asturias, dependiente del Ministerio de Transportes, dada la vinculación directa con la A-64, que es de titularidad estatal. En todo caso, por "responsabilidad" y para garantizar la seguridad vial de los conductores que circulan por esa zona, el Ayuntamiento de Siero ha decidido contratar las obras de emergencia para atajar una situación que los técnicos consideran "grave".

Parque Principado

Esta intervención se ejecutará en un puente cercano al que cruza la A-64 para el acceso al área comercial de Paredes y Parque Principado, en el que también está actuando el Ayuntamiento de Siero, pese a que se trata de un enlace que es competencia de Transportes. El ministerio, entonces bajo la denominación de Fomento, se comprometió hace años a completar ese acceso con una glorieta al final de la rampa desde la autovía, sin que se haya ejecutado la actuación ni haya previsión alguna para ello. Ante esa situación, y visto el imparable incremento de la circulación en la zona, el gobierno municipal sierense se decidió a ejecutar la actuación por su cuenta.

Noticias relacionadas

El proyecto, que ya se puso en marcha justo antes de las fechas navideñas con las labores previas, recoge la construcción de una nueva glorieta en el brazo norte del acceso, lo que permitirá mejorar los movimientos de tráfico hacia Viella, Granda oeste y Colloto, especialmente del tráfico que circula por la A-64 en sentido Oviedo, y en menor medida, del que se incorpora a la autovía proveniente de la zona industrial Esa nueva glorieta se va a construir en las inmediaciones de la gasolinera del enlace de Granda oeste, de manera que será posible eliminar los giros irregulares que algunos conductores realizan para saltarse el atasco en la rampa de acceso desde la A-64 y que congestionan más el tráfico en este punto.