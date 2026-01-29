Siero busca desde noviembre educadoras para las bajas de la escuelina de El Carmín, pero las bolsas están agotadas, también en otros municipios

El Ayuntamiento de Siero lleva desde noviembre tratando de cubrir las bajas de personal en la escuelina de El Carmín, en la Pola, pero las bolsas a las que se podía recurrir están agotadas. Ahora, "hay un ápice de esperanza" pues hay un municipio que "pone a nuestra disposición una trabajadora, en caso de ella aceptase", explicó este jueves la edil de Educación del Ayuntamiento de Siero, Eva Iglesias, que destacó que no se ha dejado de buscar una solución para el problema desde que se produjo.

La edil salió así al paso de las quejas de los padres de niños y niñas de esta escuelina polesa, que el miércoles denunciaron la falta de cobertura de dos bajas, así como el anuncio de la dirección del centro de reducir el horario a partir del 2 de febrero.

"Nos remontamos a noviembre, cuando se produce una primera baja. Ya desde ahí, a mediados de noviembre, empezamos a trabajar para la cobertura de esa vacante. Hay una intención política de cobertura de esta trabajadora y nos ponemos a trabajar en ese mismo momento. Se llama a más de diez ayuntamientos, ya que el Ayuntamiento de Siero, a día de hoy, no dispone de bolsa", explicó la concejala.

Iglesias señaló que hay que tener en cuenta que "hay un proceso de apertura de 22 escuelinas, donde las trabajadoras que comparten bolsa en diferentes ayuntamientos van trabajando, van cogiendo vacantes, que no sustituciones y, por lo tanto, acceden al mercado de laboral". "En los ayuntamientos se van agotando las bolsas, entre ellos el de Siero, y, agotada esta posibilidad, tratamos de tener a disposición la bolsa de trabajadoras de la Consejería de Educación. En las gestiones realizadas para tratar de disponer de esta bolsa, nos comunican que también está agotada", detalló.

Así las cosas, añadió, la consejería de Educación está accediendo al Servicio Público del Principado de Asturias (SEPEPA), "pero nosotros no podemos acceder al paro", subrayó. Ahora, "la situación actual es que hay una posibilidad en un ayuntamiento que pone a nuestra disposición, en el caso de que ella quiera, a una trabajadora, agotando también la bolsa de ese concejo".

"Esperamos que se solucione rápido"

Esta es la última hora del asunto que, tal y como destaca la concejala, "ya estaba sobre la mesa cuando el director, el viernes día 22 de enero, nos notifica el reajuste del horario de la escuela para garantizar el servicio de los usuarios". "Sentimos la repercusión de los ajustes realizados por la dirección sobre las familias usuarias, pero nosotros seguimos trabajando en esta cuestión", concluyó.

Por su parte, la edil de Recursos Humanos, Aurora Cienfuegos, que compareció junto a la de Educación, reiteró que las bolsas están agotadas tras impulsarse el proceso de integración de 22 escuelinas, que tiró de recursos que había en las de los ayuntamientos. Ahora, incidió Cienfuegos, "estamos solucionando este problema con un municipio que efectivamente no está dentro del proceso de integración y esperamos que se solucione rápido".