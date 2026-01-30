El Club Siero paga 27.500 euros al Ayuntamiento por el uso en exclusiva del campo de fútbol de El Bayu, en la Pola, hasta enero de 2027

El Patronato Deportivo Municipal y el Club Siero acaban de firmar el acuerdo para el "uso intensivo" del campo de fútbol de El Bayu, en la Pola, durante un año, concretamente hasta el próximo 14 de enero de 2027. La entidad, que fue la única solicitante del recinto, abonará 27.500 euros en concepto de tasas, de acuerdo con la modificación de la ordenanza fiscal número 22. En ella se considera intensiva "aquella actividad deportiva desarrollada en exclusiva por una entidad que conlleve la necesidad de disponer de la instalación por seis horas diarias, de lunes a viernes, y de la prioridad del uso los fines de semana para la disputa de los partidos oficiales en función de lo dispuesto en los calendarios federativos". Este uso comprende también los espacios complementarios tales como vestuarios, conserjería o almacenes.

"Culminamos un camino de veinte años. Finalmente, no solo se da solución a la instalación, a regularizarla, ordenarla, repararla o tenerla al día en cuestiones constructivas y de seguridad, sino también al uso. Y eso es también es un ejemplo más de la gestión que estamos llevando a cabo en el Ayuntamiento", señaló el regidor, Ángel García (Cepi) durante la presentación del acuerdo, acto que también contó con la presencia del concejal de Deportes, Jesús Abad, del director del patronato, Virginio Ramírez, y del presidente del Siero, Roberto Presa.

El regidor recordó que la obra del campo de fútbol de El Bayu se terminó hace veinte años y que su inauguración oficial se celebró con un partido de la selección nacional de fútbol femenino, pese a que las múltiples deficiencias detectadas hicieron que el Ayuntamiento todavía no hubiera firmado la recepción del equipamiento en 2015. "Hemos tenido que hacer muchísimas mejoras en el recinto desde que llegamos al gobierno", señaló Cepi, que espera resolver en breve el fleco pendiente en El Bayu sacando a licitación la concesión del bar. El Alcalde tuvo palabras de elogio para el Siero y su presidente.