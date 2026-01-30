Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo protesta MercosurCáncer de mama AsturiasÓscar PuenteProfesores asturianosAlquiler habitaciones AvilésInvestigación ovetense Francia
instagramlinkedin

El Club Siero paga 27.500 euros al Ayuntamiento por el uso en exclusiva del campo de fútbol de El Bayu, en la Pola, hasta enero de 2027

El Consistorio y la entidad deportiva firman un acuerdo de "uso intensivo" de las instalaciones de acuerdo con la ordenanza municipal recién reformada

Por la izquierda, Jesús Abad, Ángel García, Roberto Presa y Virginio Ramírez, durante la presentación del acuerdo.

Por la izquierda, Jesús Abad, Ángel García, Roberto Presa y Virginio Ramírez, durante la presentación del acuerdo.

J. A. O.

Pola de Siero

El Patronato Deportivo Municipal y el Club Siero acaban de firmar el acuerdo para el "uso intensivo" del campo de fútbol de El Bayu, en la Pola, durante un año, concretamente hasta el próximo 14 de enero de 2027. La entidad, que fue la única solicitante del recinto, abonará 27.500 euros en concepto de tasas, de acuerdo con la modificación de la ordenanza fiscal número 22. En ella se considera intensiva "aquella actividad deportiva desarrollada en exclusiva por una entidad que conlleve la necesidad de disponer de la instalación por seis horas diarias, de lunes a viernes, y de la prioridad del uso los fines de semana para la disputa de los partidos oficiales en función de lo dispuesto en los calendarios federativos". Este uso comprende también los espacios complementarios tales como vestuarios, conserjería o almacenes.

"Culminamos un camino de veinte años. Finalmente, no solo se da solución a la instalación, a regularizarla, ordenarla, repararla o tenerla al día en cuestiones constructivas y de seguridad, sino también al uso. Y eso es también es un ejemplo más de la gestión que estamos llevando a cabo en el Ayuntamiento", señaló el regidor, Ángel García (Cepi) durante la presentación del acuerdo, acto que también contó con la presencia del concejal de Deportes, Jesús Abad, del director del patronato, Virginio Ramírez, y del presidente del Siero, Roberto Presa.

Noticias relacionadas

El regidor recordó que la obra del campo de fútbol de El Bayu se terminó hace veinte años y que su inauguración oficial se celebró con un partido de la selección nacional de fútbol femenino, pese a que las múltiples deficiencias detectadas hicieron que el Ayuntamiento todavía no hubiera firmado la recepción del equipamiento en 2015. "Hemos tenido que hacer muchísimas mejoras en el recinto desde que llegamos al gobierno", señaló Cepi, que espera resolver en breve el fleco pendiente en El Bayu sacando a licitación la concesión del bar. El Alcalde tuvo palabras de elogio para el Siero y su presidente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La gran tienda 'low cost' de Amancio Ortega que ya arrasa en Asturias: un diseño muy cuidado
  2. El drama de Rufino Meana, de 90 años, obligado a abandonar su casa en Pañeda (Siero): 'He pasado mucho miedo
  3. Colas en el tanatorio para despedir en Pola de Siero a José María González, 'Pocholo', un 'gran empresario y mejor persona
  4. Doce', el caballo ciego de pura raza española que busca un hogar: 'Es muy noble y cariñoso, nunca vimos tanta dulzura
  5. La Fresneda sigue engordando el padrón de Siero: 'Es el mejor lugar para vivir con niños
  6. Siero concederá la Medalla de Oro del municipio a José Manuel García Suárez, fundador de Grupo Roxu
  7. Fallece José María González, de Comercial Pocholo, emblemático negocio de El Berrón con más de medio siglo de historia
  8. El municipio en el que el médico receta ejercicio y el Ayuntamiento pone al entrenador personal: 'La salud viene de la mano de la actividad física

El Club Siero paga 27.500 euros al Ayuntamiento por el uso en exclusiva del campo de fútbol de El Bayu, en la Pola, hasta enero de 2027

Siero licita la cuarta fase del bulevar de Lugones con el objetivo de iniciar las obras en mayo: "Es la mayor inversión del Ayuntamiento en la historia de la localidad"

Siero licita la cuarta fase del bulevar de Lugones con el objetivo de iniciar las obras en mayo: "Es la mayor inversión del Ayuntamiento en la historia de la localidad"

El nuevo campo de fútbol de Colloto estará listo en mayo y tendrá un drenaje muy especial: "Es algo totalmente innovador"

El nuevo campo de fútbol de Colloto estará listo en mayo y tendrá un drenaje muy especial: "Es algo totalmente innovador"

Fiscalía pide 6 años de prisión para un procesado por agredir sexualmente a la hija de su pareja, con la que convivía en Siero

Fiscalía pide 6 años de prisión para un procesado por agredir sexualmente a la hija de su pareja, con la que convivía en Siero

Siero acometerá obras de emergencia en un puente sobre la autovía de Oviedo a Villaviciosa (A-64) para garantizar la seguridad del tráfico: "La situación es grave"

Siero acometerá obras de emergencia en un puente sobre la autovía de Oviedo a Villaviciosa (A-64) para garantizar la seguridad del tráfico: "La situación es grave"

"Doce", el caballo ciego de pura raza española que busca un hogar: "Es muy noble y cariñoso, nunca vimos tanta dulzura"

"Doce", el caballo ciego de pura raza española que busca un hogar: "Es muy noble y cariñoso, nunca vimos tanta dulzura"

Siero busca desde noviembre educadoras para las bajas de la escuelina de El Carmín, pero las bolsas están agotadas, también en otros municipios

Siero busca desde noviembre educadoras para las bajas de la escuelina de El Carmín, pero las bolsas están agotadas, también en otros municipios

Siero acomete una "reestructuración total" de la Policía Local y recupera el cargo de comisario: este es el plan del Alcalde para que la plantilla "funcione"

Tracking Pixel Contents