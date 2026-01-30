Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo protesta MercosurCáncer de mama AsturiasÓscar PuenteProfesores asturianosAlquiler habitaciones AvilésInvestigación ovetense Francia
instagramlinkedin

El nuevo campo de fútbol de Colloto estará listo en mayo y tendrá un drenaje muy especial: "Es algo totalmente innovador"

El terreno de juego filtrará rápidamente el agua y servirá de experiencia piloto para ampliar los usos urbanos compatibles con zonas inundables

Por la izquierda, Virginio Ramírez (director del Patronato Deportivo), Jesús Abad, Ángel García, Vanesa Mateo y Alejandro Villa, en el campo de Colloto.

Por la izquierda, Virginio Ramírez (director del Patronato Deportivo), Jesús Abad, Ángel García, Vanesa Mateo y Alejandro Villa, en el campo de Colloto. / A. S.

Lucía Rodríguez

Colloto (Siero)

Los trabajos que la Consejería de Movilidad está llevando a cabo en Colloto (Siero) avanzan a buen ritmo. Las labores tienen como objetivo proteger la zona urbana de la localidad frente a las avenidas extraordinarias del río Nora en los días de altas precipitaciones. Actualmente, los operarios ya se encuentran trabajando en la construcción de un nuevo campo de fútbol, en las instalaciones deportivas, que supone "un proyecto totalmente innovador, nunca antes utilizado", señaló la Directora General del Agua, Vanesa Mateo.

El nuevo terreno de juego servirá de experiencia piloto para explorar usos urbanos compatibles con zonas inundables. Su ubicación es la misma en la que se encontraba el anterior campo de arena, situado en la margen izquierda del río, e incorporará un avanzado sistema de drenaje vertical que filtrará rápidamente el agua, lo que mejorará su permeabilidad. Además, permitirá reutilizar el agua de lluvia para el riego del propio campo, de modo que favorecerá una gestión sostenible de los recursos hídricos.

"Esta es zona inundable, en la que tienen que valer solo determinadas actividades, y lo que buscamos es un elemento que sea diferencial para ir probando usos que sean compatibles con esa inundabilidad. Esa es la filosofía de lo que estamos haciendo aquí", explicó Mateo. Durante su visita a los trabajos, la directora general estuvo acompañada del alcalde de Siero, Ángel García; los concejales Alejandro Villa y Jesús Abad, y el director del Patronato Deportivo Municipal, Virginio Ramírez.

Los trabajadores se encuentran actualmente instalando este innovador sistema de drenaje, tras haber concluido ya el compactado de la zahorra de la superficie del campo de fútbol, sobre el que finalmente se colocará una lámina de césped artificial.

Puntos claves

Los trabajos de reestructuración del río Nora a su paso por Colloto constan de varias actuaciones, entre las que se incluye la creación de este nuevo campo de juego. Otra de ellas afecta a la senda peatonal actual, que se retranqueará y elevará, de manera que se convierta en un sistema de contención natural. Así, se crea un parque inundable que, en caso de crecida del río, lamine el caudal para que inunde una zona determinada y minimice el riesgo para las viviendas o zonas pobladas.

Por su lado, Ángel García apuntó que "cubrimos dos objetivos: actuar sobre las zonas inundables y colaborar con el club, que en Siero era el único que no contaba con un campo de hierba sintética". "Ahora, va a permitir que muchos niños y niñas lo disfruten mucho más y a nosotros nos satisface mucho poder dar respuesta a esta demanda histórica", añadió.

Noticias relacionadas

El proyecto cuenta con un presupuesto de 1.596.866 euros, financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), y un plazo de ejecución de seis meses, por lo que se espera que los trabajos estén listos para el próximo mes de mayo.

TEMAS

  1. La gran tienda 'low cost' de Amancio Ortega que ya arrasa en Asturias: un diseño muy cuidado
  2. El drama de Rufino Meana, de 90 años, obligado a abandonar su casa en Pañeda (Siero): 'He pasado mucho miedo
  3. Colas en el tanatorio para despedir en Pola de Siero a José María González, 'Pocholo', un 'gran empresario y mejor persona
  4. La Fresneda sigue engordando el padrón de Siero: 'Es el mejor lugar para vivir con niños
  5. Siero concederá la Medalla de Oro del municipio a José Manuel García Suárez, fundador de Grupo Roxu
  6. Fallece José María González, de Comercial Pocholo, emblemático negocio de El Berrón con más de medio siglo de historia
  7. El municipio en el que el médico receta ejercicio y el Ayuntamiento pone al entrenador personal: 'La salud viene de la mano de la actividad física
  8. El alcalde de Siero, en el congreso de UGT: 'No estamos para perder ninguna inversión ni para debates que ahí fuera ya no existen

El nuevo campo de fútbol de Colloto estará listo en mayo y tendrá un drenaje muy especial: "Es algo totalmente innovador"

El nuevo campo de fútbol de Colloto estará listo en mayo y tendrá un drenaje muy especial: "Es algo totalmente innovador"

Fiscalía pide 6 años de prisión para un procesado por agredir sexualmente a la hija de su pareja, con la que convivía en Siero

Fiscalía pide 6 años de prisión para un procesado por agredir sexualmente a la hija de su pareja, con la que convivía en Siero

Siero acometerá obras de emergencia en un puente sobre la autovía de Oviedo a Villaviciosa (A-64) para garantizar la seguridad del tráfico: "La situación es grave"

Siero acometerá obras de emergencia en un puente sobre la autovía de Oviedo a Villaviciosa (A-64) para garantizar la seguridad del tráfico: "La situación es grave"

"Doce", el caballo ciego de pura raza española que busca un hogar: "Es muy noble y cariñoso, nunca vimos tanta dulzura"

"Doce", el caballo ciego de pura raza española que busca un hogar: "Es muy noble y cariñoso, nunca vimos tanta dulzura"

Siero busca desde noviembre educadoras para las bajas de la escuelina de El Carmín, pero las bolsas están agotadas, también en otros municipios

Siero busca desde noviembre educadoras para las bajas de la escuelina de El Carmín, pero las bolsas están agotadas, también en otros municipios

Siero acomete una "reestructuración total" de la Policía Local y recupera el cargo de comisario: este es el plan del Alcalde para que la plantilla "funcione"

Muralia se consolida en Siero: suma veinte grandes grafitis, despierta el interés de autores internacionales y prepara una sorpresa para este año

Muralia se consolida en Siero: suma veinte grandes grafitis, despierta el interés de autores internacionales y prepara una sorpresa para este año

Familias de la escuelina El Carmín reclaman soluciones ante la falta de educadores y la reducción horaria: "No es aceptable"

Tracking Pixel Contents