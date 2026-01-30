El nuevo campo de fútbol de Colloto estará listo en mayo y tendrá un drenaje muy especial: "Es algo totalmente innovador"
El terreno de juego filtrará rápidamente el agua y servirá de experiencia piloto para ampliar los usos urbanos compatibles con zonas inundables
Lucía Rodríguez
Los trabajos que la Consejería de Movilidad está llevando a cabo en Colloto (Siero) avanzan a buen ritmo. Las labores tienen como objetivo proteger la zona urbana de la localidad frente a las avenidas extraordinarias del río Nora en los días de altas precipitaciones. Actualmente, los operarios ya se encuentran trabajando en la construcción de un nuevo campo de fútbol, en las instalaciones deportivas, que supone "un proyecto totalmente innovador, nunca antes utilizado", señaló la Directora General del Agua, Vanesa Mateo.
El nuevo terreno de juego servirá de experiencia piloto para explorar usos urbanos compatibles con zonas inundables. Su ubicación es la misma en la que se encontraba el anterior campo de arena, situado en la margen izquierda del río, e incorporará un avanzado sistema de drenaje vertical que filtrará rápidamente el agua, lo que mejorará su permeabilidad. Además, permitirá reutilizar el agua de lluvia para el riego del propio campo, de modo que favorecerá una gestión sostenible de los recursos hídricos.
"Esta es zona inundable, en la que tienen que valer solo determinadas actividades, y lo que buscamos es un elemento que sea diferencial para ir probando usos que sean compatibles con esa inundabilidad. Esa es la filosofía de lo que estamos haciendo aquí", explicó Mateo. Durante su visita a los trabajos, la directora general estuvo acompañada del alcalde de Siero, Ángel García; los concejales Alejandro Villa y Jesús Abad, y el director del Patronato Deportivo Municipal, Virginio Ramírez.
Los trabajadores se encuentran actualmente instalando este innovador sistema de drenaje, tras haber concluido ya el compactado de la zahorra de la superficie del campo de fútbol, sobre el que finalmente se colocará una lámina de césped artificial.
Puntos claves
Los trabajos de reestructuración del río Nora a su paso por Colloto constan de varias actuaciones, entre las que se incluye la creación de este nuevo campo de juego. Otra de ellas afecta a la senda peatonal actual, que se retranqueará y elevará, de manera que se convierta en un sistema de contención natural. Así, se crea un parque inundable que, en caso de crecida del río, lamine el caudal para que inunde una zona determinada y minimice el riesgo para las viviendas o zonas pobladas.
Por su lado, Ángel García apuntó que "cubrimos dos objetivos: actuar sobre las zonas inundables y colaborar con el club, que en Siero era el único que no contaba con un campo de hierba sintética". "Ahora, va a permitir que muchos niños y niñas lo disfruten mucho más y a nosotros nos satisface mucho poder dar respuesta a esta demanda histórica", añadió.
El proyecto cuenta con un presupuesto de 1.596.866 euros, financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), y un plazo de ejecución de seis meses, por lo que se espera que los trabajos estén listos para el próximo mes de mayo.
