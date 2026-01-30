Siero licita la cuarta fase del bulevar de Lugones con el objetivo de iniciar las obras en mayo: "Es la mayor inversión del Ayuntamiento en la historia de la localidad"

Las obras de construcción de la cuarta y última fase del bulevar de Lugones darán comienzo el próximo mayo, con un plazo de ejecución inicialmente fijado en dieciséis meses, aunque el gobierno municipal confía en rebajarlo y que la actuación esté lista antes de que acabe el actual mandato en mayo de 2027. El Ayuntamiento dio luz verde este viernes a la licitación de los trabajos, centrados en la urbanización y acondicionamiento del tramo que va desde la calle Leopoldo Lugones hasta la avenida del Castro, con un área de actuación global de 18.200 metros cuadrados. El presupuesto base de la obra es de 4,6 millones, aunque, sumando la parte privada, que asumirá la construcción de casi trescientas viviendas en este ámbito, la inversión total se eleva por encima de los nueve millones.

"Es la mayor obra que ha ejecutado nunca el Ayuntamiento de Siero en Lugones", subrayó el regidor, Ángel García (Cepi), que anunció el inicio del proceso de contratación del bulevar acompañado del concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Javier Rodríguez, y el técnico municipal Juan Antonio Freije.

Franja verde

La intervención, que recoge la plantación de 280 árboles de gran porte a lo largo del nuevo tramo de bulevar, se divide en dos zonas de circulación viaria. La primera mide 2.525 metros y dará continuidad al tramo que ejecutará la iniciativa privada desde la calle Río Ibias hasta la glorieta de Malvarán, con una longitud cercana a los cien metros. La segunda, de 1.055 metros cuadrados, prolongará la calle Río Caudal en dirección oblicua hacia la avenida d ela Constitución, con una longitud aproximada de 37 metros. El resto del ámbito se destinará a una gran franja verde de 11.550 metros cuadrados, con un trazado lineal de 520 metros de eje central en el que se incluirán zonas de paseo, áreas de estancia, bancos, vegetación y aparatos de gimnasia para mayores.

El modelo urbanístico que recoge el proyecto da continuidad al tramo ya ejecutado, incluyendo el carril bici. Así, se plantean dos carriles de 3,5 metros por sentido, separados por una mediana de un metro, más una acera en el lado oeste con un ancho de entre 7,25 y 7,95 metros. Algunos tramos contarán con bandas de aparcamiento de 2,5 metros. El lado este contará con una franja pavimentada y ajardinada, con espacio para terrazas, un carril de acceso restringido y una franja verde de un metro para dar paso a un carril bici de 2,60 metros.

"Será uno de los bulevares más importantes de Asturias por longitud, amplitud y configuración", subrayó el Alcalde, para quien la actuación recién licitada "reflejará la convivencia entre movilidad y espacios peatonales, convirtiéndose en un símbolo del desarrollo urbano de Lugones". García destacó que la tramitación de esta actuación "supone otro ejemplo de lo bien que funciona el Ayuntamiento de Siero". "Cepi" también avanzó que el Consistorio prevé otorgar en breve la licencia de obra para el primer edificio vinculado al proyecto.