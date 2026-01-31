Siero reurbanizará este año la zona de la antigua casa de cultura de Lugones

La peatonalización del centro de Lugones avanza por la calle Melchor Gaspar de Jovellanos y el tramo de Leopoldo Lugones que va de Rafael de Sarandeses a la calle La Iglesia. El alcalde de Siero, Ángel García (Cepi), y la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, visitaron este sábado el resultado final de las obras de reurbanización de este entorno, que contaron con un presupuesto de 969.602 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. Según el regidor, queda pendiente la reurbanización de la zona de la antigua casa de cultura hacia Antonio Machado, actuación que ya dispone de proyecto y que se acometerá este mismo año con cargo a los remanentes de tesorería.

García avanzó que su objetivo es que en el próximo mandato municipal se puedan ir peatonalizando otros puntos de Lugones, para avanzar en "un modelo moderno de ciudad".

En la zona que ahora estrena urbanización se ha colocado una plataforma única en forma de "T" de casi 12 metros de ancho y una longitud 102 metros en Leopoldo Lugones y de casi 40 metros en Melchor Gaspar de Jovellanos. Se ha eliminado totalmente el tráfico rodado, permitiendo solo el acceso al garaje situado en el entronque con la calle Rafael de Sarandeses y a vehículos de emergencia.

Además, la actuación ha permitido configurar una plaza triangular en el entronque con Rafael de Sarandeses.

Según detallan fuentes municipales, la pavimentación se ha llevado a cabo mediante materiales nobles, a base de baldosas de granito de 5 centímetros de espesor en diferentes colores (gris claro, gris oscuro, negro y rojo), con texturas antideslizantes combinadas y formando figuras geométricas. El proyecto incluyó la renovación del alumbrado y de las redes de saneamiento y agua. "Con esta actuación ponemos fin a las filtraciones a los garajes y a lo malos olores en determinados momentos en los portales", subrayó el Alcalde, para quien, con la intervención recién estrenada, "la zona experimenta un gran cambio, dando protagonismo total al peatón, así como al uso recreativo y de ocio, con un aspecto más urbano".

Estas obras de reurbanización de las calles Melchor Gaspar de Jovellanos y Leopoldo Lugones estaban incluidas en la modificación de crédito para el uso del remanente líquido de tesorería del pasado ejercicio.

Rafael de Sarandeses

Previamente a esta actuación, en mayo de 2022 se inauguró la peatonalización de la calle Rafael Sarandeses, de forma conjunta con la integración del carril bici de las calles Leopoldo Lugones y Monte Auseva. Este proyecto contó con un presupuesto de 311.326,79 euros, cofinanciado al 80 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurriregional para España (POPE), y conllevó un plazo de ejecución de cuatro meses.

La calle Rafael Sarandeses se peatonalizó generando un vial con una acera de dos metros de ancho, un carril bici de dos metros en pavimento rojo, un carril de calzada adoquinado de 3,5 metros de ancho y otra acera de 4 metros, todos ellos al mismo nivel y separados entre sí mediante encintados de bordillo. Además, se aprovechó la actuación para la renovación de 77,84 metros de colector de saneamiento.