Siero solicita a la Demarcación de Carreteras que asuma el mantenimiento y la reparación de las estructuras de sus puentes y viaductos en el concejo: "No es lógico que pague el Ayuntamiento"

El alcalde de Siero, Ángel García (Cepi), reclamará por escrito a la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias que se haga cargo del mantenimiento y la reparación de las estructuras de todos los puentes y viaductos de las vías de comunicación de su titularidad en el concejo. El regidor ha tomado esta iniciativa a la vista de que el organismo dependiente del Ministerio de Transportes considera que el arreglo de los daños estructurales detectados en la estructura de un puente que sobrevuela la autovía de Oviedo a Villaviciosa (A-64), para dar paso a un camino que conecta Granda con Bobes, le corresponde al Ayuntamiento.

"Nosotros nos vamos a encargar de colocar, como medida de emergencia, una red metálica para garantizar la seguridad del tráfico en caso de que se produjesen caídas de cascotes en ese puente en mal estado, pero lo hacemos por responsabilidad. Entendemos que este tipo de actuaciones deben ser asumidas por el Ministerio, ya que ese puente y otros se hicieron cuando la autovía con el objetivo de dar paso a caminos que ya existían", explica "Cepi". Según el regidor, la instalación de la red metálica de seguridad se llevará a cabo este mismo martes y supondrá un gasto de 70.000 euros a las arcas municipales. La reparación integral de la estructura dañada alcanzaría los 200.000 euros, estiman los técnicos.

De acuerdo con los cálculos del regidor, en Siero puede haber entre cuarenta y cincuenta puentes como el que ahora presenta daños estructurales. "No parece lógico que el Ayuntamiento asuma su mantenimiento ni las eventuales reparaciones que habría que llevar a cabo", indica García, que en los próximos días remitirá una carta a la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias en la que le pide que se haga cargo de esas labores. El Alcalde precisa que se trataría de las estructuras y no de las carreteras o caminos de titularidad municipal que pasan sobre los puentes o viaductos propiedad del Ministerio.

"Este gobierno municipal siempre va a defender los intereses de los vecinos de Siero con argumentos y educación, esté quien esté al frente de las otras administraciones", concluye "Cepi"